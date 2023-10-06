В Киеве подрядчик "отмыл" 10 миллионов гривен на реконструкции спорткомплекса

Стоимость произведенных работ была завышена практически вдвое

История с реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по улице Радужной в Киеве, тянется уже более трех лет. Как оказалось, один из подрядчиков намеренно завысил стоимость произведенных работ и таким образом "отмыл" около 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Согласно материал дела, в 2020 году между КП "Спортивный комплекс" и частным подрядчиком был заключен договор о реконструкции здания.

В последствии подрядчик предоставил документы в которых было указано, что все работы по реконструкции комплекса выполнены в полном объеме. На основании указанных в актах данных на счета подрядчика было перечислено более 22 миллионов гривен из столичного бюджета.

В ходе же проведения экспертизы было установлено, что подрядчик намеренно подделал документы и завысил стоимость произведенных работ практически в два раза.

Эскизный проект реконструкции комплекса на улице Радужной

Своими действиями подрядчик нанес ущерб бюджету Киева в размере около 10 миллионов гривен. Обвинительный акт в отношении директора подрядной организации уже направлен в суд. Злоумышленника обвиняют в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах.

Интересно, что физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный в Днепровском районе Киева, начали реконструировать еще в 2019 году. Изначально, КГГА утвердила сметную стоимость в размере 78,74 миллионов гривен, однако уже в 2020 году расходы на реконструкцию приблизились к отметке в 170 миллионов гривен не считая проектных работ. До 2018 года комплекс не эксплуатировался уже более 10 лет.

Напомним, "Телеграф" сообщал о том, что замминистра экономики Надежда Бигун рассказала об ужесточении тендерных требований и централизации закупок. Как объяснила Бигун, если какая-то местная администрация дает деньги на бюджетные учреждения, каждое из которых сам себе тендерит то же, что и все, это означает, что одну и ту же работу выполняют сотни, а иногда и тысячи субъектов. По этой причине и возникает потребность с точки зрения KPI сделать результат более продуктивным и сам процесс более эффективным.