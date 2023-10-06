У Києві підрядник "відмив" 10 мільйонів гривень на реконструкції спорткомплексу

Вартість виконаних робіт була завищена практично вдвічі

Історія з реконструкцією фізкультурно-оздоровчого комплексу, розташованого по вулиці Райдужній у Києві, триває вже понад три роки. Як виявилося, один із підрядників навмисно завищив вартість виконаних робіт і таким чином "відмив" близько 10 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури. Згідно з матеріалом справи, у 2020 році між КП "Спортивний комплекс" та приватним підрядником було укладено договір про реконструкцію будівлі.

Надалі підрядник надав документи, в яких було зазначено, що всі роботи з реконструкції комплексу виконані в повному обсязі. На підставі зазначених в актах даних на рахунки підрядника було перераховано понад 22 мільйони гривень зі столичного бюджету.

У ході проведення експертизи було встановлено, що підрядник навмисно підробив документи і завищив вартість проведених робіт практично вдвічі.

Ескізний проект реконструкції комплексу на вулиці Райдужній

Своїми діями підрядник завдав збитків бюджету Києва у розмірі близько 10 мільйонів гривень. Обвинувальний акт щодо директора підрядної організації вже направлено до суду. Зловмисника звинувачують у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах.

Цікаво, що фізкультурно-оздоровчий комплекс, розташований у Дніпровському районі Києва, почали реконструювати ще 2019 року. Спочатку КМДА затвердила кошторисну вартість у розмірі 78,74 мільйона гривень, проте вже в 2020 році витрати на реконструкцію наблизилися до позначки 170 мільйонів гривень, не рахуючи проектних робіт. До 2018 року комплекс не експлуатувався вже понад 10 років.

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