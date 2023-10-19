Три года и почти 12 миллионов: в Киеве коммунальщики попали в скандал вокруг парка

Власти Дарницкого района никак не завершат работы в парке, начатые летом 2020 года

В Киеве продолжается волна скандальных тендеров, на которых расходуют миллионы бюджетных гривен на вещи далеко не самой первой необходимости. Так, в одном из парков хотят потратить почти 9 млн грн на поливочную систему, хотя три года назад на нее уже израсходовали 3 миллиона.

Так, 10 октября КП по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева объявило тендер на строительство системы полива в парке "Позняки". Об этом говорится в системе госзакупок Prozorro.

Согласно условиям договора, аукцион должен пройти 24 октября, но пока никто свои услуги не предлагал. Интересно, что объем работ по данному тендеру представляется небольшим, так как сроком их окончания стоит 31 декабря. Впрочем, судя по коду "ДК 021:2015: 45450000-6 — Прочие заключительные строительные работы", речь идет о достройке поливочной системы.

Победитель тендера уже намечен?

Действительно, еще 21 июля 2020 года КП по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района Киева провело другой тендер – также на строительство системы полива в парке "Позняки". Тогда на работы выделили 2 млн 995 тыс. грн. Победу в тендере тогда одержало ООО "Ред буд", предложив свои услуги дешевле конкурента – 2 млн 940 тыс. грн. Правда, с этим тендером не все было в порядке.

Так, по данным специалистов сервиса Dozorro, "Ред буд" был частью группы компаний, которые разыгрывали между собой тендера в Дарницком районе, изображая конкуренцию, а на деле отдавали победу "своим".

В пользу этого говорил тот факт, что в тендерах часто участвовало ООО "ИБК Инвест", соучредителем которого является Дмитрий Заика, вероятно, родственник директора и владельца ООО "Ред буд" Антона Заики. Также они использовали общие телефоны и одних и тех же контактных лиц.

Совпадение или нет, но конкурентом "Ред буда" на тендере в 2020-м году было ООО "Де-люкс технологии", которые также фигурировали в расследовании Dozorro – сам Антон Заика признался, что ранее работал в этой компании.

Заметим, что по данным сервиса Clarity-project, "Ред буд" победил на 293 гостендерах на общую сумму в 446,8 млн грн, почти 334 млн грн от бюджета должны получить по 342 тендерам "Де-люкс технологии".

Если специалисты Dozorro правы, компании из упомянутой в публикации группы вновь разыграют между собой эти 8,86 млн грн. Но может все будет и проще – достраивать систему полива сразу предложат "Ред буду".

Заметим, хотя саму систему по условиям тендера должны были закончить еще в 2020-м, но работы продолжались еще в ноябре 2021-го, но никто не обещал закончить их в том же году.

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