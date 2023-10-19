Закон что дышло? Почему сын Омельченко строит "свечку" в запретной зоне Киева

В столице появилась еще одна скандальная стройка

Активные строительные работы на улице, названной в честь погибшего в ходе теракта генерал-майора ГУР Максима Шаповала, привели к повреждению одной из пешеходных аллей Соломенского ландшафтного парка в Киеве. Компания, допустившая искажение городского ландшафта, обязалась устранить все последствия ЧП за свой счет.

Об этом сообщает сайт Киевской государственной городской администрации. Хотя власти не сообщают название фирмы, виновной в случившемся, "Телеграф" узнал, что ее владельцами является семья экс-мэра Киева Александра Омельченко.

При этом собственники фирмы сделали интересный ход, чтобы возвести жилой дом на земле, не предназначенной для жилого строительства.

Апартаменты вместо офисного центра

В своем сообщении о повреждении пешеходной аллеи сайт КГГА называет адрес, по которому идут работы – улица Генерала Шаповала, 1-3. До декабря 2018 года улица имела другое название – Механизаторов. Она была переименована в честь погибшего годом ранее Героя Украины, генерал-майора ВСУ, командира 10-го отдельного отряда специального назначения начальника специального резерва ГУР МО Украины Максима Шаповала.

Как писало издание "Киеввласть", земельные участки по указанному адресу находятся в коммунальной должности и были переданы в аренду коммерческой структуре – ООО "Смарт-Девелопмент" в 2018-м году сроком на 10 лет.

Как гласят данные аналитической системы YouControl, в аренде у "Смарт-Девелопмента" находятся три земельных участка — 8000000000:72:186:0006, 8000000000:72:186:0046 и 8000000000:72:186:0067. Первый из них является самым крупным и занимает площадь в 1,19 га. Согласно целевому назначению, его можно использовать для строительства и обслуживания зданий рыночной инфраструктуры.

Земля в аренде у Смарт-Девелопмент

Но не стоит думать, что ООО "Смарт-Девелопмент" хочет построить здесь рынок. На деле земля выделялась под проект строительства и обслуживания комплекса многофункционального назначения – отеля, офисных зданий и торговых помещений с подземным паркингом. Проще говоря, еще один торгово-офисный центр, которых столице хватает с лихвой.

На деле же арендатор решил вместо этого построить комплекс апартаментов, для которого уже готово название – CitiZen. Данные о будущем объекте недвижимости можно найти на сайте столичной недвижимости "ЛУН", указывается также его будущее месторасположение, полностью совпадающее с тем самым земельным участком 8000000000:72:186:0006. Правда, как гласят данные риелтеров, комплекс находится на стадии подготовительных работ.

Тот самый будущий CitiZen

Как выяснил "Телеграф", такая "замена" вполне возможна и законна, а потому может быть осуществлена, и не только из-за статуса владельца фирмы.

Сыну экс-мэра закон написан

Что собой являет ООО "Смарт-Девелопмент"? Согласно данным YouControl, 50% фирмы принадлежат Александру Александровичу Омельченко, сыну мэра Киева и главы КГГА 1996-2006 годов Александра Омельченко. Еще 25% фирмы принадлежат гражданке Австрии Владиславе Селюк, а остальные 25% Александеру, Денису и Никите Селюкам. В целом YouControl относит ООО "Смарт-Девелопмент" вместе с еще 38 компаниями к "группе семьи Омельченко".

Хотя сам бывший градоначальник Киева Александр Омельченко умер в 2021-м, связи у его сына явно остались, так что протолкнуть проект строительства жилого дома вместо офисного центра или отеля ему вполне по силам. Но семья экс-мэра решила найти лазейку в украинском законодательстве, и ключевым тут стало строительство именно комплекса апартаментов.

"Юридически апартаменты — это не жилье, так как они не предназначены для продажи после строительства, а сдаются в аренду. Поэтому апартаменты являются коммерческой недвижимостью, а не жилой застройкой. На практике это значит, что если на земле под коммерческую застройку вы хотите построить жилой дом, необходимо менять ее целевое назначение через мэрию и решение горсовета, что долго и недешево. Согласование же постройки апартаментов на такой земле куда проще", — объясняют "Телеграфу" источники на строительном рынке столицы.

При этом строительство самих апартаментов куда дешевле жилого дома, правда, окупается дольше, но при хорошем управлении это 7-10 лет, уверяет наш собеседник.

Отметим, что с финансами у "Смарт-Девелопмент" официально все довольно плохо – в 2020 и 2021-х годах фирма отчиталась о доходах в 6,87 млн грн и 7,4 млн грн соответственно. В прошлом году выручка упала до 1,35 млн грн, то есть собственных денег фирме не хватит и их придется искать.

Кстати, размах строительства, запланированного "Смарт-Девелопмент", впечатляет – будущий апартамент-отель будет иметь высоту в 21 этаж и площадь в 100 тысяч квадратных метров.

Почему прокуратура против

Вместе с тем по данному строительству идут судебные слушания в рамках уголовного производства № 42021102090000238 от 25 ноября 2021 года. Согласно ему, Соломенская окружная прокуратура подозревает "Смарт-Девелопмент" в самоуправстве – желании построить комплекс апартаментов, выше заявленного 21-го этажа.

Дело в том, что земля будущего строительства входит в зону ограниченного использования территорий возле аэропортов, в данном случае — международного аэропорта "Киев" ("Жуляны"). По законодательству, если высота здания в этой зоне превышает 50 метров, проект следует согласовывать с администрацией аэропорта и Украэрорухом.

Кроме того, в пределах красных линий земля может быть использован только под благоустройство территории и устройство автостоянки, без права капитальной застройки.

Участок также частично попадает в пределы исторического ареала, поэтому требует получения заключения по проектной документации соответствующих специально уполномоченных органов охраны культурного наследия.

Земельный участок на кадастровой карте столицы

А сложные инженерно-геологические и техногенные условия Кучминого Яра предусматривают проведение экспертизы проекта по прочность, надежность и долговечность зданий и сооружений.

И хотя в проекте не указана высота здания, вряд ли 21 этаж будет ниже требуемых 50 метров. Так что проект может нарушать требования законодательства и его придется переделать. А в качестве наказания за самоуправство статья 356 УК Украины предусматривает штраф до 850 гривен, или ограничение свободы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 3 месяцев.

Тем временем Киев продолжают сотрясать строительные скандалы, а стоимость жилья в столице впервые стала не самой дорогой в Украине.