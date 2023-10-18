Метро на Виноградарь: для достройки зеленой ветви снесут несколько построек

Со строительством метро на Виноградаре возникли проблемы: в ход пойдет стенобитная техника и бульдозеры

В Киеве в рамках проекта достройки двух станций метрополитена на зеленой ветке в направлении жилмассива Виноградарь метростроевцы должны демонтировать часть зданий в Подольском районе. Об этом по информационному запросу "Телеграфа" сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

— В зону строительства первой очереди попадают часть помещений в нежилом здании по адресу проспект Правды, 66А в Подольском районе г. Киева и нежилое здание по ул. Северо-Сырецкая, 1Б, — уточнил топ-менеджер.

Он также напомнил, что первая очередь строительства — участок от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" (эту несооруженную станцию Киевсовет переименовал на "Варшавскую") с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Вторая очередь строительства – участок от границы вилочного ответвления до станции "Ул. Маршала Гречко" со станцией "Виноградарь" (улицу Гречко переименовали на ул. Ивана Выговского, - Авт.);

Третья очередь строительства – станция "Ул. Маршала Гречко", двухпутная служебно-соединительная ветвь в электродепо, комплекс объектов на территории электродепо "Виноградарь".

Напомним, строительство метро на Виноградаре стартовало еще в марте 2019 года. Тогда метростроевцы начали возводить первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которой лежит на глубине 40 метров (приблизительно равна высоте 16-этажного дома).

Тогда общая сметная стоимость первой очереди увеличилась до 6,3 млрд. гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли на 2023 г.

В апреле 2023 г. мэр Киева Виталий Кличко объяснял остановку строительства и срыв открытия новых станций последствиями полномасштабного вторжения россии. По словам главы КГГА, полноценно запустить достроенную ветвь на Виноградарь (I очередь) планируют в 2024-м.