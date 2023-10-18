россия готовила теракт в метро Киева: СБУ сообщила детали

Подрыв в центре столицы должна была совершить жительница Луганска

Украинские правоохранители продолжают разоблачать деятельность российских спецслужб против нашего государства. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении спецслужбисту рф, готовившему теракт в киевском метро.

Как сообщает пресс-центр СБУ, на засекреченного российского спецслужбиста собрана масштабная доказательная база. Он планировал теракт в центре Киева в 2014 году и организовал взрыв "банки с медом" на блокпосту ВСУ вблизи Луганска в 2015 году.

Фигурантом дела является майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец". Он – кадровый сотрудник одной из самых засекреченных русских спецслужб – сил особых операций минобороны россии.

По данным СБУ, в начале антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл во временно оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины. Установлено, что злоумышленник действовал под руководством командующего силами спецопераций россии Валерия Флюстикова и экс-телохранителя путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ.

Константин Масленко

Отмечается, что именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал выезд в столицу нашего государства. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года возле станции метро "Арсенальная" в Киеве, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.

Сумка со взрывчаткой

Кроме того, установлена причастность подразделения "Мексиканца" к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года. Для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка. Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое были ранены. Со временем сотрудники Службы безопасности задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения.

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения россии "Мексиканца" также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и он находится на временно оккупированной части на востоке нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Масленко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение теракта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение и передача взрывного устройства).

Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, в сентябре этого года Служба безопасности установила лица всего командного состава и ключевых сотрудников сил специальных операций с рф, которые совершали резонансные диверсии в Украине и ЕС.