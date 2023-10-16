Глава путинской росгвардии получил подозрение от ГБР: это связано не с вторжением россии

Было доказано влияние спецслужб рф на бывшее руководство СБУ

Госбюро расследований сообщило о подозрении 20 сотрудникам ФСБ рф, в том числе бывшему адъютанту российского диктатора владимира путина, главе Росгвардии виктору золотову. Это касается преступлений во время Революции Достоинства.

Экс-работники СБУ во времен Януковича сотрудничали с сотрудниками ФСБ. Об этом в понедельник, 16 октября сообщили в пресс-службе ГБР.

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен Януковича, двадцати сотрудникам федеральной службы безопасности рф во время событий Революции Достоинства", — говорится в сообщении.

В числе подозреваемых:

генерал армии Виктор Золотов — бывший начальник службы безопасности президента рф. В настоящее время — директор федеральной службы войск нацгвардии рф;

генерал-полковник Алексей Седов — начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ;

генерал-лейтенант Алексей Жало — заместитель Седова;

генерал-майор Сергей Егоров — первый заместитель начальника управления защиты конституционного устройства 2 службы ФСБ рф;

генерал-майор Владимир Павлик — первый замначальника Департамента оперативной информации 5 Службы;

генерал-майор Андрей Яценко — бывший сотрудник 2 службы.

Также подозрение было сообщено бывшему главе СБУ, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра и начальнику Департамента защиты национальной государственности Службы времен Януковича.

В ходе следствия было установлено, что бывшие чиновники Службы безопасности выполняли задание российских кураторов и занимались разжиганием национальной, религиозной ненависти среди граждан.

"Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ, с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они помогали сотрудникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников "Евромайдана" и представителей оппозиционных сил", — отметили в ГБР.

По заданию "руководства" было подготовлено 257 видеоматериалов проактивного содержания. Для их распространения был создан специальный YouTube-канал. Сотрудники СБУ отчитались за публикацию материалов, прислав кураторам ссылки на записи.

Отмечается, что после оставления делегацией ФСБ рф территории Украины тогдашнее руководство СБУ "задним числом" подписало документы якобы об их приглашении как представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Таким образом было доказано влияние спецслужб рф на бывшее руководство СБУ с целью проведения подрывной деятельности против страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре 2022 года в ГБР сообщили о завершении большого расследования по расстрелу Небесной Сотни. Отмечается, что бывший президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок предстанут перед судом.