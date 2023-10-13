Действия ГБР и ГАСУ несут прямую угрозу обеспечению ВСУ: "Манифест 42" призвал правительство решить проблему

Работа тысяч украинских предприятий оказалась под угрозой

Правительство должно раз и навсегда решить проблему законности доходов, полученных участниками оборонных заказов. Этого требует от Кабмина общественная инициатива "Манифест 42", объединяющая украинский бизнес в борьбе за конституционное право на предпринимательскую деятельность.

Возбуждение Государственным бюро расследований уголовного дела против компании "Пожмашина" на основании акта Государственной аудиторской службы о том, что прибыль предприятий — это якобы убыток государства, является недопустимым в условиях войны грубым нарушением Конституции Украины. Это прецедент, ставящий под угрозу работу тысяч украинских предприятий.

Игнорирование правительством своей прямой обязанности способствовать экономической стабильности в Украине и решить проблему, которую он сам и создал, усугубляет и без того не лучший бизнес-климат. Действия ГБР и ГАСУ несут прямую угрозу блокированию производственной деятельности предприятий, обеспечивающих Вооруженные Силы Украины всем необходимым. В условиях войны такие действия невозможно расценивать иначе как мародерство и сознательное содействие врагу.

В то же время тыловые силовики-коррупционеры и продажные судьи продолжают оказывать давление на бизнес посредством необоснованных обысков и арестов счетов. Вместо корректного запроса необходимых документов в рамках досудебного расследования силовики устраивают беспорядки и останавливают работу предприятий. В том числе и тех, которые вовлечены в оборонные контракты.

29 июня 2023 года на встрече с бизнесом президент Владимир Зеленский отметил недопустимость произвола силовиков и судей, которые устраивают "маски-шоу", необоснованно арестовывают счета, изымают средства, останавливают работу предприятий. С тех пор прошло больше трех месяцев, а проблема все еще ждет системного решения.

Уже после распоряжения президента силовики-коррупционеры необоснованно продолжили давление на компании "Пожмашина", "Киевгума", Archer, "Мединова", "Х-парк" и многие другие. Это не проблема отдельных кейсов, это проблема системного коррупционного давления оборотней в погонах и мантиях на бизнес в коррупционных целях.

Законодательные инициативы "Манифеста 42" переданы в Офис президента. Бизнес ожидает конкретных действий, направленных на защиту инвестиций в устойчивость государства. А вместо этого получает очередное "маски-шоу".

Бизнес предупреждает координаторов и исполнителей антигосударственного давления на украинских предпринимателей: ваши преступления фиксируются и не останутся безнаказанными.