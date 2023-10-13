Дії ДБР та ДАСУ несуть пряму загрозу забезпеченню ЗСУ: "Маніфест 42" закликав уряд вирішити проблему

Робота тисяч українських підприємств опинилася під загрозою

Уряд повинен раз і назавжди вирішити проблему законності прибутків, отриманих учасниками оборонних замовлень. Цього вимагає від Кабміну громадська ініціатива "Маніфест 42", яка обʼєднує український бізнес у боротьбі за конституційне право на підприємницьку діяльність.

Порушення Державним бюро розслідувань кримінальної справи проти компанії "Пожмашина" на підставі акту Державної аудиторської служби про те, що прибуток підприємств — це ніби-то збиток держави, є неприпустимим в умовах війни грубим порушенням Конституції України. Це прецедент, який ставить під загрозу роботу тисяч українських підприємств.

Ігнорування урядом свого прямого обовʼязку сприяти економічній стабільності в Україні та розв’язати проблему, які він сам і створив, погіршує і без того не кращий бізнес-клімат. Дії ДБР та ДАСУ несуть пряму загрозу блокування виробничої діяльності підприємств, що забезпечують Збройні Сили України всім необхідним. В умовах війни такі дії неможливо розцінювати інакше як мародерство та свідоме сприяння ворогу.

Одночасно тилові силовики-корупціонери та продажні судді продовжують створювати тиск на бізнес у вигляді необґрунтованих обшуків та арештів рахунків. Замість коректного запиту необхідних документів в рамках досудового розслідування силовики влаштовують безлад і зупиняють роботу підприємств. Зокрема й тих, які залучені в оборонні контракти.

29 червня 2023 року на зустрічі з бізнесом президент Володимир Зеленський відзначив неприпустимість свавілля силовиків та суддів, які влаштовують "маски-шоу", необґрунтовано арештовують рахунки, вилучають кошти, зупиняють роботу підприємств. З тих пір минуло більше трьох місяців, а проблема все ще чекає на системне вирішення.

Вже після розпорядження президента силовики-корупціонери необґрунтовано продовжили тиск на компанії "Пожмашина", "Київгума", Archer, "Медінова", "Х-парк" та багато інших. Це не проблема окремих кейсів, це проблема системного корупційного тиску перевертнів у пагонах та мантіях на бізнес з корупційною метою.

Законодавчі ініціативи "Маніфесту 42" передані в Офіс президента. Бізнес чекає конкретних дій, спрямованих на захист інвестицій у стійкість держави. А замість цього отримує чергові "маски-шоу".

Бізнес попереджає координаторів та виконавців антидержавного тиску на українських підприємців про те, що їхні злочини фіксуються і не залишаться без покарання.