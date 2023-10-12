Проти постачальника пожежних машин через висновки ДАСУ відкрито провадження за те, що отримав прибуток. ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань відкрило стосовно підприємства "Пожмашина" провадження за те, що воно постачало машини ДСНС і отримувало за це прибуток. Слідчим надали доступ до речей та документів.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Пожмашина" Олег Аверьянов, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував ухвалу суду, якою суддя надав слідчим ДБР доступ до речей і документів підприємства. Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 — "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки". Покарання за цією статтею — позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

"Перед Вами ухвала про порушення кримінальної справи за фактом складання акту ДАСУ, згідно якого прибуток, який отримала компанія від виробничої, та постачання пожежних машин для потреб ДСНС України, згідно акту вважається збитком для держави!!! Тобто українськи виробники не мають права отримувати прибуток від своїх підприємств в Україні!!! Повний П…..ц!!! Що далі? Закривати заводи, та виїжджати з країни, бо тут нікому не потрібні промисловці???" — пише у фейсбуці гендиректор "Пожмашини".

Раніше журналіст Євген Плинський повідомив, що ДСНС через рішення Держаудитслужби вимагає від постачальника пожежних машин повернути 3,4 млн грн прибутку.

Як писав Цензор.НЕТ, Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

При цьому 21 вересня Верховна Рада прийняла постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ, згідно з якими весь прибуток всіх постачальників Міноборони — в тому числі критично важливої для фронту зброї — розцінюється як "збитки держави".

Також висновки ДАСУ оскаржує в суді Міністерство оборони. А Мінекономіки випустило роз’яснення про те, що постачальники Міноборони діяли в правовому полі й отримували прибуток законно.