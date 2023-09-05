"Маніфест 42" передав Офісу президента пропозиції щодо законодавчих змін

Співзасновник громадської ініціативи "Маніфест 42" Дмитро Олійник передав заступнику голови Офісу президента Ростиславу Шурмі пакет ініціатив щодо змін у законодавство, спрямований на припинення корупційного тиску на бізнес з боку силовиків. Про це Дмитро Олійник повідомив в інтервʼю Цензору. Внести відповідні законодавчі ініціативи запропоновано президенту України Володимиру Зеленському.

Ініціативи "Маніфесту 42" щодо змін у законодавство, зокрема, стосуються таких питань:

Мораторій на арешт рахунків підприємств у справах, які не стосуються національної безпеки.

Мораторій на обшуки за участю силовиків за справами, які не стосуються національної безпеки.

Автоматичне закриття справ, за якими тривалий час не предʼявлено звинувачення. Перекриття лазівки з багаторазовим "перевідкриттям" справи з метою корупційного тиску на бізнес.

Запровадження процедури компенсації збитків, завданих підприємцям в результаті неправомірного арешту рахунків та інших форм силового тиску на бізнес.

Також Дмитро Олійник повідомив, що попередньо погодив з Ростиславом Шурмою трансформацію комунікаційної платформи, яка діє в Офісі президента для вирішення проблеми тиску на бізнес з боку правоохоронних органів, а також проведення з цього приводу спільної з "Маніфестом 42" та бізнес-асоціаціями наради.

"Перша наша пропозиція – трансформувати платформу, зробити її більш публічною. Щоб у зустрічах, крім підприємців, могли брати участь адвокати, представники бізнес-асоціацій, бізнес-об'єднань, офісу бізнес-омбудсмена. З іншого боку, важливо, щоб участь у таких зустрічах брали, наприклад, і представники Мін’юсту. Якщо ми плануємо обговорювати зміни до законодавства, то своє слово мають сказати і фахівці з боку держави. Проміжне засідання у такому форматі очікуємо через два тижні", — відзначив Дмитро Олійник.

Громадська ініціатива "Маніфест 42" створена підприємцями для захисту положень 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

28 липня 2023 року, у День Конституції, підприємці опублікували спільний маніфест із заявою про загострення проблеми корупційного тиску на бізнес з боку працівників правоохоронних органів.