"Манифест 42" передал Офису президента предложения по законодательным изменениям

Соучредитель общественной инициативы "Манифест 42" Дмитрий Олейник передал заместителю главы Офиса президента Ростиславу Шурме пакет инициатив по изменениям в законодательство, направленный на прекращение коррупционного давления на бизнес со стороны силовиков. Об этом Дмитрий Олейник сообщил в интервью Цензору. Внести соответствующие законодательные инициативы предложено президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Инициативы "Манифеста 42" относительно изменений в законодательство, в частности, касаются следующих вопросов:

Мораторий на арест счетов предприятий по делам, не относящимся к национальной безопасности.

Мораторий на обыски с участием силовиков по делам, не относящимся к национальной безопасности.

Автоматическое закрытие дел, по которым длительное время не предъявлено обвинение. Перекрытие лазейки с многократным "переоткрытием" дела с целью коррупционного давления на бизнес.

Введение процедуры компенсации ущерба, нанесенного предпринимателям в результате неправомерного ареста счетов и других форм силового давления на бизнес.

Также Дмитрий Олейник сообщил, что предварительно согласовал с Ростиславом Шурмой трансформацию коммуникационной платформы, действующей в Офисе президента для решения проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, а также проведение по этому поводу совместного с "Манифестом 42" и бизнес-ассоциациями совещания.

"Первое наше предложение – трансформировать платформу, сделать ее более публичной. Чтобы во встречах, кроме предпринимателей, могли принимать участие адвокаты, представители бизнес-ассоциаций, бизнес-объединений, офиса бизнес-омбудсмена. С другой стороны, важно, чтобы участие в таких встречах принимали, например, и представители Минюста. Если мы планируем обсуждать изменения в законодательство, то свое слово должны сказать и специалисты со стороны государства. Промежуточное заседание в таком формате ожидаем через две недели", — отметил Дмитрий Олейник.

Общественная инициатива "Манифест 42" создана предпринимателями для защиты положений 42-й статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность.

28 июля 2023 г., в День Конституции, предприниматели опубликовали совместный манифест с заявлением об обострении проблемы коррупционного давления на бизнес со стороны работников правоохранительных органов.