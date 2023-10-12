Флагмани ВПК заявили про можливість повної зупинки роботи через дії ДАСУ: Єрмак доручив Шмигалю розібратися (документ)

Офіс президента закликає Кабмін розібратися у ситуацію з оборонними підприємствами, які скаржаться на дії ДАСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, до Офісу президента звернулися провідні підприємства в галузі створення боєприпасів та ракетної техніки. Відповідний документ є у розпорядженні видання.

ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", ДП "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" та ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова". Вони зазначають, що через дії розпорядників бюджетних коштів та Держаудитслужби роботу підприємств найближчим часом може бути повністю паралізовано.

Зазначається, що серед пред'явлених звинувачень від ДАСУ одне з основних місць займає наявність прибутку підприємств виконавців у договорах із замовниками. Вони пояснили, що державні підприємства створені для отримання прибутку, а прибуток державних підприємств передбачається їхніми фінансовими планами та внесений в контракт керівника, як ключовий показник його діяльності.

"Крім цього, за рахунок прибутку підприємствами здійснюється придбання обладнання, сировини та виготовлення продукції оборонного призначення при частковому фінансуванні її виготовлення з боку розпорядників бюджетних коштів, а також відновлення засобів виробництва та будівель зруйнованих внаслідок ракетних ударів по підприємству, що є критично важливими для виробництва продукції оборонного призначення", — йдеться у зверненні ДП.

Так, Офіс президента попросили втрутитися у ситуацію та забезпечити можливість безперебійної роботи підприємств.

Голова ОП Андрій Єрмак своєю чергою направив це звернення до прем'єра Дениса Шмигаля та запропонував "невідкладно розглянути порушені питання, ужити необхідних заходів реагування та поінформувати заявників й Офіс президента України про результати".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших Сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.