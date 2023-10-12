Флагманы ВПК заявили о возможности полной остановки работы из-за действий ГАСУ: Ермак поручил Шмыгалю разобраться (документ)

Офис президента призывает Кабмин разобраться в ситуации с оборонными предприятиями, которые жалуются на действия ГАСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

К Офису президента обратились ведущие предприятия в области создания боеприпасов и ракетной техники. Соответствующий документ есть в распоряжении издания.

ГП "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод", ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" и ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова". Они отмечают, что из-за действий распорядителей бюджетных средств и Госаудитслужбы работа предприятий в ближайшее время может быть полностью парализована.

Отмечается, что среди предъявленных обвинений от ГАСУ одно из главных мест занимает наличие прибыли компаний-исполнителей в договорах с заказчиками. Они объяснили, что государственные предприятия созданы для получения прибыли, а прибыль государственных предприятий предусматривается их финансовыми планами и внесена в контракт руководителя как ключевой показатель его деятельности.

"Кроме этого, за счет прибыли предприятиями осуществляется приобретение оборудования, сырья и изготовления продукции оборонного назначения при частичном финансировании ее изготовления со стороны распорядителей бюджетных средств, а также восстановление средств производства и зданий разрушенных вследствие ракетных ударов по предприятию, критически важных для производства продукции оборонного назначения", — говорится в обращении ГП.

Так, Офис президента попросили вмешаться в ситуацию и обеспечить возможность бесперебойной работы предприятий.

Глава ОП Андрей Ермак в свою очередь направил это обращение к премьеру Денису Шмыгалю и предложил "безотлагательно рассмотреть поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать заявителей и Офис президента Украины о результатах".

Напомним, ранее сообщалось, что Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других Сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.