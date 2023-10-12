"Наїзд на бізнес або диверсія": гендиректор "Пожмашини" повідомив про кримінальну справу після висновків Держаудитслужби

Це прецедент, який зачепить усіх виробників, адже тепер вони "не мають права працювати в Україні", вважає Олег Авер'янов

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу проти підприємства "Пожмашина" за фактом збитків, нанесених державі, у вигляді прибутку підприємства за постачання спецобладнання ДСНС. Зокрема, Львівській суд дав дозвіл слідчим на вилучення документів.

Про це у коментарі "БізнесЦензор" повідомив власник та генеральний директор компанії Олег Авер’янов.

"Пожмашина" є основним виробником та постачальником в Україні пожежної, аварійно-рятувальної техніки та техніки для розмінування. Компанія має два основні виробничі майданчики. Один – у місті Прилуки (Чернігівська область), де працює 500 людей, другий – у Львові, де працює 250 осіб. Основними замовниками є Державна служба з надзвичайних ситуацій та Міністерство оборони.

Зокрема, минулого року підприємство постачало пожежну техніку для обласних підрозділів ДСНС України.

"Є відомий скандал, коли Держаудитслужба вийшла з аудитом Міноборони та склало акт на 3 млрд грн, згідно з яким прибуток, який в калькуляції показали українські компанії-постачальники, є збитком держави. Такий самий акт ДАСУ склало щодо ДСНС. Приблизно місяць тому ми отримали претензію від ДСНС про те, що в них є такий акт, тому вони вимагають повернути цей прибуток, який визнаний збитком держави", – пояснив Авер’янов.

"Пожмашина" відмовилася повертати прибуток, мотивуючи тим, що головне завдання комерційних підприємств – отримання прибутку.

"Ми відповіли, що відмовляємо у поверненні прибутку. До того ж є роз’яснення Мінекономіки та постанова ВР, які говорить що це нонсенс – українські підприємства мають отримувати прибуток", – наголосив гендиректор компанії.

Разом із тим, ДБР відкрило кримінальну справу за фактом збитків, нанесених державі у вигляді прибутку "Пожмашини", і зараз почало процедурні дії.

"Вчора отримали ухвалу про вилучення документів. І, звичайно, нас попередили, що вже з понеділка до нас будуть заходити "маскі-шоу" ДБР та вилучатимуть документи. Це взагалі абсурд та не піддається жодним поясненням. Ну як це, українські підприємства не можуть отримувати прибуток. Тобто можна закривати підприємство та виїжджати з країни. Тобто, в цій країні бізнес працювати не може, відповідно до висновків ДАСУ", – зазначив Авер’янов.

На його думку, ситуація, що склалася, є або наїздом на бізнес, або диверсією.

"Основними корупціонерами в нашій країні є правоохоронці. І це все робиться або для того, щоб "кошмаріть" бізнес та вимагати хабарі, або ще гірше – цілеспрямована диверсія, можливо кроти російські. І зараз нам блокують роботу підприємства. Замість того, щоб і так в цей складний час займатися господарською діяльністю, ми будемо вимушені ходити по слідчих та доводити, що біле є білим", – додав очільник компанії.

На думку Авер’янова, ця справа нічим не закінчиться, адже є безперспективною. Водночас "точно виб’є з колії".

Наразі підприємство збирає групу юристів та планує звертатися до громадськості та ЗМІ для розголосу цього питання.

"Насправді, наша компанія – це прецедент. Тому що всі постачальники техніки та обладнання для оборонних закупівель, підпадають під цей класифікатор: що прибуток – це збиток, а якщо збиток – ДБР порушує кримінальну справу. Це прецедент, який зачепить усіх виробників, адже тепер вони "не мають права працювати в Україні", – підсумував гендиректор "Пожмашини".

Як повідомлялось, Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.

В червні 42 українські компанії звернулись до президента Володимира Зеленського із закликом захистити 42-у статтю Конституції України про підприємницьку діяльність. Підприємці вимагають зупинити хвилю корупції та рейдерських атак, яка накрила Україну.

42-а стаття Конституції проголошує: "Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності".

Компанії підписали відповідний маніфест з метою скоординованого захисту та формування публічного реєстру рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів, що здійснюють тиск на бізнес.