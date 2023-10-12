Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтерка Дана Ярова розповіла, що першу кримінальну справу на підставі висновків держаудиту відкрито

Це довбана серія нашого серіалу. Ліпше її не було б, але тут на сцену виходжу я у футболці "А я казала".

Величезне підприємство "Пожмашина", власником якого є Олег Авер'янов, у якого працевлаштовано 750 працівників, та 150 мільйонів сплачених податків за минулий рік, стали просто переможцями нашого трагічного серіалу.

Коли я починала писати щодо висновків Державної аудиторської служби України (абсолютно абсурдних, якщо не сказати вже нецензурною лексикою) щодо прирівнювання врегульованого державою рівня прибутків підприємств військово-промислового комплексу до збитків держави, для всіх це була якась далека та незрозуміла історія.

А тепер на пальцях. А я казала.

За 25 років моєї бізнес-діяльності, я знаю що з державою не можна грати в азартні ігри. І знаєте, що це мені нагадує? Часи опального президента України, який зараз знаходиться десь у ростові.

Так от, першу кримінальну справу на підставі висновків державного аудиту відкрито. Просто на підставі висновків. Ні розʼяснення Мінекономіки по 335-й постанові КМУ, ні постанова Верховної Ради України, проголосована конституційною більшістю, не зупинили ні Аллу Басалаєву, ні Державне бюро розслідувань від відкриття кримінальної справи проти підприємства.

Хотілось би тільки позначити два питання.

1. Висновки Держаудиту стосуються періоду 2022 року. Податок на прибуток платиться згідно з Податковим кодексом до 1 травня 2023 року. А сплачено підприємством 150 мільйонів гривень в бюджет нашої країни. То якщо підприємство немає право, на думку Алли Басалаєвої, отримувати прибуток, то має право витребувати повернення податку на прибуток, сплачений державі. Але з мого 25-річного досвіду ведення бізнесу держава НІКОЛИ НІКОМУ НІЧОГО не повертала.

2. Я була в прямому етері з Олегом з цього питання десь місяць тому, і він сказав, що хотів розвертати ще одне виробництво потужних машин у Львівській області, але після цих всіх історій, вирішив розвернути його у Польщі. Внаслідок цього наша Україна не отримає ні інвестиції, ні створення продукту з високою додатковою вартістю, ні створення нових робочих місць, ні сплачених в бюджет податків, з яких потім нам тягнути пенсіонерів, людей з обмеженою дієздатністю, та й війну в кінці кінців.

З чим всі гілки влади я вітаю.

Правильною дорогою йдете, товарищі.

Господь, жгі, нас вже мало чим здивуєш.

Але ще повоюємо.

Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової