Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая рассказала, что первое уголовное дело на основании выводов госаудита возбуждено

Это долбаная серия нашего сериала. Лучше бы ее не было, но здесь на сцену выхожу я в футболке "А я говорила".

Огромное предприятие "Пожмашина", владельцем которого является Олег Аверьянов, у которого трудоустроено 750 работников и 150 миллионов уплаченных налогов за прошлый год, стали просто победителями нашего трагического сериала.

Когда я начинала писать о выводах Государственной аудиторской службы Украины (абсолютно абсурдных, если не употреблять уже нецензурную лексику) относительно приравнивания урегулированного государством уровня доходов предприятий военно-промышленного комплекса к убыткам государства, для всех это была какая-то далекая и непонятная история.

А теперь на пальцах. А я говорила.

За 25 лет моей бизнес-деятельности, я знаю, что с государством нельзя играть в азартные игры. И знаете, что мне это напоминает? Времена опального президента Украины, который сейчас находится где-то в ростове.

Так вот, первое уголовное дело на основании выводов государственного аудита возбуждено. Прямо на основании выводов. Ни разъяснение Минэкономики по 335-му постановлению КМУ, ни постановление Верховной Рады Украины, проголосованное конституционным большинством, не остановили ни Аллу Басалаеву, ни Государственное бюро расследований от возбуждения уголовного дела против предприятия.

Хотелось бы обозначить только два вопроса.

1. Выводы Госаудита касаются периода 2022 года. Налог на прибыль платится согласно Налоговому кодексу до 1 мая 2023 года. А уплачено предприятием 150 миллионов гривен в бюджет нашей страны. Так если предприятие не имеет права, по мнению Аллы Басалаевой, получать прибыль, то имеет право истребовать возврат налога на прибыль, уплаченного государству. Но из моего 25-летнего опыта ведения бизнеса государство НИКОГДА НИКОМУ НИЧЕГО не возвращало.

2. Я была в прямом эфире с Олегом по этому вопросу около месяца назад, и он сказал, что хотел разворачивать еще одно производство мощных машин во Львовской области, но после этих всех историй, решил развернуть его в Польше. В результате наша Украина не получит ни инвестиции, ни создания продукта с высокой прибавочной стоимостью, ни создания новых рабочих мест, ни уплаченных в бюджет налогов, из которых потом нам тянуть пенсионеров, людей с ограниченной дееспособностью, да и войну в конце концов.

С чем все ветви власти я поздравляю.

Правильной дорогой идете, товарищи.

Господь, жги, нас уже мало чем удивишь.

Но еще повоюем.

Источник: Facebook-страница Даны Яровой