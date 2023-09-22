Парламент поставив крапку щодо прибутку підприємств оборонно-промислового комплексу - Ярова

Ухвалена парламентом постанова №10071 зобовʼязала Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Таким чином на законодавчому рівні питання прибутку та збитків для всіх постачальників Міноборони остаточно врегульовано, повідомила ініціаторка постанови, волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова.

"Нарешті здоровий глузд переміг! Чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків Державної аудиторської служби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила "збитками держави"" — написала Ярова в колонці для Української Правди.

Вона зазначила, що була змушена звернутись до парламенту, зокрема, до Давида Арахамії (голова фракції "Слуга народу"). І подякувала йому, що до моменту голосування не минуло й двох діб. Постанову було ухвалено конституційною більшістю — "за" проголосували 306 народних депутатів.

"Знаєте, чим ми відрізняємось від демократичних суспільств? Ми або любимо, або не любимо політиків. Любити треба дітей, країну, друзів, рідню. До політиків треба ставитись, як до найманого менеджменту з управління країною. І оцінювати їхню роботу", — наголосила Ярова.

Нагадаємо, що напередодні Державне київське конструкторське бюро "Луч" через висновки Державної аудиторської служби звернулося з офіційними листами до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна та до генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" Германа Сметаніна.

У підприємстві зазначали, що висновки Держаудитслужби викликали здивування та обурення, спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади в період воєнного стану, а матеріали ревізії передано правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження. І підкреслили, що у штучному виникненні таких загроз зацікавлена країна-агресор росія.