Парламент поставил точку насчет прибыли предприятий оборонно-промышленного комплекса — Яровая

Принятое парламентом постановление №10071 обязало Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Таким образом, на законодательном уровне вопросы прибыли и убытков для всех поставщиков Минобороны окончательно урегулированы, сообщила инициатор постановления, волонтер, член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая.

"Наконец-то здравый смысл победил! Четыре месяца я потратила на урегулирование вопроса по выводам Государственной аудиторской службы, которая всю прибыль всех поставщиков Минобороны расценила как "убытки государства" — написала Яровая в колонке для Украинской Правды.

Она отметила, что была вынуждена обратиться в парламент, в частности, к Давиду Арахамии (председатель фракции "Слуга народа"). И поблагодарила его, что до момента голосования не прошло и двух суток. Постановление было принято конституционным большинством — за проголосовали 306 народных депутатов.

"Знаете, чем мы отличаемся от демократических обществ? Мы или любим, или не любим политиков. Любить надо детей, страну, друзей, родню. К политикам нужно относиться, как к наемному менеджменту по управлению страной. И оценивать их работу", — подчеркнула Яровая.

Напомним, что накануне Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" из-за выводов Государственной аудиторской службы обратилось с официальными письмами к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета нацбезопасности и обороны Алексею Данилову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину и генеральному директору АО "Украинская оборонная промышленность" Герману Сметанину.

В предприятии отмечали, что выводы Госаудитслужбы вызвали недоумение и возмущение, повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства. И подчеркнули, что в искусственном возникновении таких угроз заинтересована страна-агрессор россия.