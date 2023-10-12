"Наезд на бизнес или диверсия": гендиректор "Пожмашины" сообщил об уголовном деле после выводов Госаудитслужбы

Это прецедент, который коснется всех производителей, ведь теперь они "не имеют права работать в Украине", считает Олег Аверьянов

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело против предприятия "Пожмашина" по факту ущерба, нанесенного государству, в виде прибыли предприятия за поставку спецоборудования ГСЧС. В частности, Львовский суд дал разрешение следователям на выемку документов.

Об этом в комментарии "БизнесЦензору" сообщил владелец и генеральный директор компании Олег Аверьянов.

"Пожмашина" является основным производителем и поставщиком пожарной, аварийно-спасательной техники и техники для разминирования. Компания имеет две основные производственные площадки. Одна – в городе Прилуки (Черниговская область), где работает 500 человек, вторая – во Львове, где работает 250 человек. Основными заказчиками являются Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и Министерство обороны.

В частности, в прошлом году предприятие поставляло пожарную технику для областных подразделений ГСЧС Украины.

"Есть известный скандал, когда Госаудитслужба вышла с аудитом Минобороны и составила акт на 3 млрд грн, согласно которому прибыль, которую в калькуляции показали украинские компании-поставщики, является убытком государства. Такой же акт ГАСУ составил в отношении ГСЧС. Приблизительно месяц назад мы получили претензию от ГСЧС о том, что у них есть такой акт, поэтому они требуют вернуть ту прибыль, которая признана убытком государства", – пояснил Аверьянов.

"Пожмашина" отказалась возвращать прибыль, мотивируя тем, что главная задача коммерческих предприятий – получение прибыли.

"Мы ответили, что отказываем в возвращении прибыли. К тому же есть разъяснение Минэкономики и постановление ВР, которые говорят, что это нонсенс — украинские предприятия должны получать прибыль", — подчеркнул гендиректор компании.

Вместе с тем, ГБР возбудило уголовное дело по факту ущерба, нанесенного государству в виде прибыли "Пожмашины", и сейчас начало процедурные действия.

"Вчера получили решение о выемке документов. И, конечно, нас предупредили, что уже с понедельника к нам будут заходить "маски-шоу" ГБР и изымать документы. Это вообще абсурд и не поддается никаким объяснениям. Ну как это, украинские предприятия не могут получать прибыль. То есть можно закрывать предприятие и выезжать из страны. То есть в этой стране бизнес работать не может, согласно выводам ГАСУ", – отметил Аверьянов.

По его мнению, сложившаяся ситуация является либо наездом на бизнес, либо диверсией.

"Основными коррупционерами в нашей стране являются правоохранители. И это все делается либо для того, чтобы "кошмарить" бизнес и требовать взятки, либо еще хуже – целенаправленная диверсия, возможно, кроты российские. И сейчас нам блокируют работу предприятия. Вместо того чтобы и так в это сложное время заниматься хозяйственной деятельностью, мы будем вынуждены ходить по следователям и доказывать, что белое является белым», – добавил руководитель компании.

По мнению Аверьянова, это дело ничем не закончится, потому что оно бесперспективное. В то же время "точно выбьет из колеи".

В настоящее время предприятие собирает группу юристов и планирует обращаться к общественности и СМИ для огласки этого вопроса.

"На самом деле, наша компания – это прецедент. Потому что все поставщики техники и оборудования для оборонных закупок подпадают под этот классификатор: что прибыль – это убыток, а если убыток – ГБР возбуждает уголовное дело. Это прецедент, который коснется всех производителей, ведь теперь они "не имеют права работать в Украине", — подытожил гендиректор "Пожмашины".

Как сообщалось, Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других Сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

В июне 42 украинские компании обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом защитить 42-ю статью Конституции Украины о предпринимательской деятельности. Предприниматели требуют остановить накрывшую Украину волну коррупции и рейдерских атак.

42-я статья Конституции гласит: "Каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская деятельность депутатов, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государство обеспечивает защиту конкуренции в предпринимательской деятельности".

Компании подписали соответствующий манифест с целью скоординированной защиты и формирования публичного реестра рейдеров, включающего "зашкварных" силовиков и судей, которые оказывают давление на бизнес.