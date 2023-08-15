"Киевгуму" пытаются оттеснить от прямых контрактов с Минобороны — гендиректор компании

Сообщается о рейдерской атаке на украинского производителя

Единственный поставщик аптечек первой медицинской помощи для ВСУ, компания "Киевгума", попала под рейдерскую атаку. Об этом "Бизнес Цензору" сообщил гендиректор и совладелец компании Андрей Острогруд. По его словам, давление силовиков по надуманным уголовным делам устроили дельцы, желающие оттеснить украинского производителя от прямых контрактов с Минобороны.

"Следователь в разговоре адвокатам просто признался, что он только секретарь по этому делу, оно идет "сверху" и на контроле то ли в ГПУ, то ли в ОПУ. То есть, как мы понимаем, пришла задача по отношению к нам и появилось дело. А то что нет ни нарушений, ни конкретных обвинений, никого это не волнует", — отметил Андрей Острогруд.

Также предприниматель сообщил, что начало досудебного расследования против "Киевгумы" совпало с попытками малоизвестных фирм-посредников наладить поставки для ВСУ китайских аптечек сомнительного качества.

"В Украину завезли много китайского хлама, и часть этого товара каким-то странным образом была поставлена за средства бюджета или доноров. Аптечка, комплектующие (турникеты и прочее) оказались некачественными. Так что военные, волонтеры и просто граждане подняли такой шум. Именно с этим должны разбираться правоохранители, но, к сожалению, они уже "в теме", атакуют нас, как единственного отечественного производителя, который им мешает", — считает гендиректор "Киевгумы".

Компания "Киевгума" является поставщиком аптечек первой медицинской помощи Министерству обороны Украины с 2016 года.

В рамках помощи правительству Германии "Киевгума" по контракту с европейским партнером поставляет аптечки первой медицинской помощи для нужд ВСУ.