Глава путінської росгвардії отримав підозру від ДБР: це пов’язано не з вторгненням росії

Було доведено вплив спецслужб рф на колишнє керівництво СБУ

Держбюро розслідувань повідомило про підозру 20 співробітникам ФСБ рф, у тому числі колишньому ад’ютанту російського диктатора володимира путіна, голові Росгвардії віктору золотову. Це стосується злочинів під час Революції Гідності.

Експрацівники СБУ за часів Януковича співпрацювали зі співробітниками ФСБ. Про це у понеділок, 16 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру у допомозі у здійсненні державної зради керівникам СБУ часів Януковича, двадцяти співробітникам федеральної служби безпеки рф під час подій Революції Гідності", — йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних:

генерал армії віктор золотов — колишній начальник служби безпеки президента Росії. Зараз — директор федеральної служби військ нацгвардії росії;

генерал-полковник Олексій Сєдов — начальник 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ рф;

генерал-лейтенант Олексій Жало — заступник Сєдова;

генерал-майор Сергій Єгоров — перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2 служби ФСБ рф;

генерал-майор Володимир Павлик — перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби;

генерал-майор Андрій Яценко – колишній співробітник 2 служби.

Також підозра була повідомлена колишньому голові СБУ, його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру та начальнику Департаменту захисту національної державності Служби часів Януковича.

У ході слідства було встановлено, що колишні чиновники Служби безпеки виконували завдання російських кураторів і розпалювали національну, релігійну ненависть серед громадян.

"Спільним рішенням керівництва СБУ та ФСБ РФ з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні знаходилася делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони допомагали співробітникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників "Євромайдану" та представників опозиційних сил", — відзначили у ДБР.

За завданням "керівництва" було підготовлено 257 відеоматеріалів проактивного змісту. Для їхнього поширення було створено спеціальний YouTube-канал. Співробітники СБУ відзвітували за публікацію матеріалів, надіславши кураторам посилання на записи.

Зазначається, що після залишення делегацією ФСБ Росії на території України тодішнє керівництво СБУ "заднім числом" підписало документи нібито про їхнє запрошення як представників спецслужб у рамках Комісії з інформаційної безпеки при Раді керівників органів безпеки та спецслужб СНД.

Таким чином було доведено вплив спецслужб росії на колишнє керівництво СБУ з метою проведення підривної діяльності проти країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні 2022 року в ДБР повідомили про завершення великого розслідування щодо розстрілу Небесної Сотні. Зазначається, що колишній президент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок постануть перед судом.