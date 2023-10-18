Скандальное строительство метро на Виноградарь: когда откроют новые станции подземки

Стройработы продолжаются на одном участке, пока чиновники с экспертами корректируют проект, а прокуратура ищет виновных

Несмотря на слухи об очередной заморозке строительства метро на Виноградарь, работы продолжаются. Об этом по информационному запросу "Телеграфу" сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

— Работы по строительству метро между будущей станцией "Мостицкая" и "Проспект Правды" (участок зеленой ветки в Подольском районе. — Авт.) АО "Киевметрострой" возобновило с сентября 2022 года с учетом условий военного положения. В течение сентября 2023-го на строительной площадке 213бис выполнялось строительство двухъярусных перегонных тоннелей и ведутся работы по перебазированию машин и механизмов с последующим выполнением наладочных работ. Это нужно для продолжения выполнения строительства двухъярусных тоннелей, согласно утвержденной проектной документации, — рассказал заместитель начальника метро Дмитрий Пинчук.

В то же время, по словам топ-менеджера, проектная документация по объекту "Строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе" (участки от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства)" находится "на этапе проведения экспертизы (уточнение по замечаниям, предоставленным экспертной организацией)".

— Сроки запуска новых станций будут окончательно определены по результатам корректировки и утверждения проекта, с учетом имеющегося финансирования… Окончательная потребность в средствах (на строительство ветки на Виноградарь. — Авт.) на 2024 год будет определена после корректировки проектной документации и проведения экспертизы, — уточнил заместитель начальника КП

Напомним, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что строительство метро на Виноградарь заморозили, хотя деньги на это выделяют.

При этом в конце сентября этого года правоохранители провели обыски в офисах "Киевметростроя", экспертного учреждения и подрядных организаций по подозрению в растрате средств на строительстве метро на Виноградарь. Как уточняли в прокуратуре Киева, тогда по результатам обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке, а сейчас продолжается ее исследование.

Напомним, строительство метро на Виноградарь стартовало еще в марте 2019 года. В частности, метростроевцы начали возводить первую очередь: две пусковые станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Это участок протяженностью 3,7 километра от станции "Сырец", часть которой лежит на глубине 40 метров (приблизительно равна высоте 16-этажного дома).

Тогда общая сметная стоимость первой очереди составляла 6,3 млрд гривен. Две станции планировали сдать в эксплуатацию в конце 2021 года. Впрочем, в сентябре 2021-го срок сдачи проекта перенесли на 2023 г.

В апреле 2023 г. мэр Киева Виталий Кличко объяснял остановку строительства и срыв открытия новых станций последствиями полномасштабного вторжения россии. В июле глава КГГА уверял, что полноценно запустить достроенную ветку на Виноградарь (I очередь) планируют в 2024-м при отсутствии форс-мажоров.