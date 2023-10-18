Скандальне будівництво метро на Виноградар: коли відкриють нові станції підземки

Будівельні роботи тривають на одній ділянці, поки чиновники з експертами коректують проєкт, а прокуратура шукає винних

Попри чутки про чергове заморожування будівництва метро на Виноградар — роботи тривають. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомили у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

— Роботи з будівництва метро між майбутньою станцією "Мостицька" та "Проспект Правди" (ділянка зеленої гілки у Подільському районі. — Авт.) АТ "Київметробуд" відновило з вересня 2022 року з урахуванням умов воєнного стану. Протягом вересня 2023-го на будівельному майданчику 213біс виконувалось будівництво двоярусних перегінних тунелів та ведуться роботи по перебазуванню машин та механізмів з подальшим виконанням налагоджувальних робіт, для продовження виконання будівництва двоярусних тунелів, відповідно до затвердженої проєктної документації, — розказав заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук.

Водночас, за словами топменеджера, проєктна документація по об’єкту "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі" (дільниці від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва)" перебуває "на етапі проведення експертизи (уточнення за зауваженнями, наданими експертною організацією)".

— Строки запуску нових станцій будуть остаточно визначені за результатом коригування та затвердження проєкту, з урахуванням наявного фінансування… Остаточна потреба у коштах (на будівництво гілки на Виноградар. — Авт.) на 2024 рік буде визначена після коригування проєктної документації та проведення експертизи, — уточнив заступник начальника КП.

Зазначимо, раніше у деяких ЗМІ з'явилась інформація, що будівництво метро на Виноградар заморозили, хоча гроші на це виділяють.

При цьому в кінці вересня цього року правоохоронці провели обшуки в офісах "Київметробуду", експертної установи та підрядних організацій через підозру у розтраті коштів на будівництві метро на Виноградар. Як уточнювали в прокуратурі Києва, тоді за результатами обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці, а зараз ще триває її дослідження.

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало ще в березні 2019 року. Зокрема, метробудівці почали зводити першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди". Це ділянка протяжністю 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої пролягає на глибині 40 метрів (що приблизно дорівнює висоті 16-поверхового будинку).

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги становила 6,3 млрд гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію в кінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го строк здачі проєкту перенесли на 2023 р.

У квітні 2023 року мер Києва Віталій Кличко пояснював зупинку будівництва і зрив відкриття нових станцій наслідками повномасштабного вторгнення рф. В липні голова КМДА запевняв, що повноцінно запустити добудовану гілку на Виноградар (I чергу) планують 2024-го за відсутності форс-мажорів.