Процессы оптимизируют: в КГГА рассказали, вернут ли жетоны в метро

Бумажные qr-билеты тоже могут исчезнуть

В киевском метро время от времени происходят сбои при оплате проезда. Несмотря на это, столичные власти не планируют возвращать пластиковые жетоны даже на такие случаи.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель председателя КГГА Петр Оленич, занимающийся сферой цифрового развития, сферой земельных ресурсов и градостроительства. По его словам, использование жетонов накладывало дополнительные расходы.

"Точно нет. Наша задача – оптимизировать расходную часть всех процессов. Жетоны остались в прошлом", — подчеркнул он.

Он также отметил, что даже использование бумаги остается исключительно в рамках инклюзии. При этом он считает, что от бумажных qr-билетов тоже нужно избавиться. "Это дополнительные расходы: и использование бумаги, и содержание определенных пунктов продаж", — заявил замглавы КГГА.

"Учитывая, что у каждого в Киеве есть смартфон, значит цифровизация будет двигаться по такому пути. С другой стороны мы должны обеспечить доступность, учитывая, что у кого-то может не быть смартфона", — подытожил Оленич.

Как известно, жетоны в столичной подземке использовались до апреля 2020 года. Тогда их окончательно заменили qr-билетами и пластиковыми карточками.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "На каждый сейф найдется "медвежатник", — заместитель Кличко о Шулявском мосте, земельных аукционах и е-билетах в маршрутках.

Напомним, ранее начальница управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА Екатерина Баранова сообщила "Телеграфу", планируется ли в ближайшее время повышение цены на проезд в Киеве.