Процеси оптимізують: в КМДА розповіли, чи повернуть жетони в метро

Паперові qr-квитки теж можуть зникнути

У київському метро час від часу відбуваються збої при оплаті проїзду. Попри це столична влада не планує повертати пластикові жетони навіть на такі випадки.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник голови КМДА Петро Оленич, який займається сферою цифрового розвитку, сферою земельних ресурсів та містобудування. За його словами, використання жетонів накладало додаткові витрати.

"Точно ні. Наше завдання – оптимізувати видаткову частину всіх процесів. Жетони лишились у минулому", — підкреслив він.

Оленич також зазначив, що навіть використання паперу залишається виключно в рамках інклюзії. При цьому, він вважає, що паперових qr-квитків теж треба позбутись. "Це додаткові витрати: і використання паперу, і утримання певних пунктів продажу", — заявив заступник голови КМДА.

"Враховуючи, що в кожного у Києві є смартфон, значить цифровізація рухатиметься таким шляхом З іншого боку ми маємо забезпечити доступність з огляду на те, що в когось може не бути смартфона", — підсумував Оленич.

Як відомо, жетони у столичній підземці використовувались до квітня 2020 року. Тоді їх остаточно замінили на qr-квитки та пластикові картки.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "На кожен сейф знайдеться "ведмежатник", — заступник Кличка про Шулявський міст, земельні аукціони та е-квитки в маршрутках.

Нагадаємо, раніше начальниця управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА Катерина Баранова повідомила "Телеграфу", чи планується найближчим часом підвищення ціни на проїзд у Києві.