У Кличка пояснили, чому збоять системи оплати в громадському транспорті

У Києві планують до кінця 2023 року вийти на такий результат, щоб цифрова транспортна карта працювала всюди

У столичному метро іноді відбуваються збої при оплаті проїзду — не спрацьовують QR-коди або банківські картки. Це частково пов’язано з тим, що доки все старе обладнання не замінено новим. Однак до кінця року цю проблему мають намір вирішити.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник голови КМДА Петро Оленич, який займається сферою цифрового розвитку, сферою земельних ресурсів та містобудування. За його словами, головне, що внаслідок таких помилок немає втрат даних.

"Якщо взяти будь-які великі системи, навіть WhatsApp, Telegram, то й у них бувають системні збої. Іноді обладнання відмовило чи збій невеликий пройшов. Головне, що в результаті збоїв нема втрати даних і нема втрати довіри, тому що все спокійно. І найголовніше, що у нас саме для цього зробили п’ять методів оплати. Тобто не може бути ситуації, що є один і він не працює", — зазначив він.

Петро Оленич підкреслив, що проблеми зі збоями пов’язані з тим, що поки що є старе обладнання. Однак його вже поступово замінюють. Забезпечення працездатності старого та нового – це окреме завдання.

"Ми плануємо, що цього року завершимо цей головний біль. І все обладнання буде з одного століття, без попереднього (сміється). Все йде поступово. В іншому випадку це все було б економічно витратно. Бо одразу прийти та все купити, — це добре, але нереально. Нема таких можливостей", — пояснив співрозмовник видання.

Вже до кінця 2023 року планується вийти на такий результат, щоби цифрова транспортна карта працювала всюди. Тоді жодних збоїв люди зовсім не помічатимуть.

"У нас тоді буде так: працюватиме цифрова транспортна карта, банківська — окремо, QR окремо (цифровий QR і QR паперовий). А також проїзний через Apple Pay (вбудований, коли навіть телефон не працює). Все. Тоді ви як користувач взагалі не помітите багів. Воно працює, і працює", — підсумував Оленич.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "На кожен сейф знайдеться "ведмежатник", — заступник Кличка про Шулявський міст, земельні аукціони та е-квитки в маршрутках.

Нагадаємо, раніше начальник управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА Катерина Баранова сказала "Телеграфу", чи підвищуватимуть у Києві ціни на проїзд найближчим часом.