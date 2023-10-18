У Кличко объяснили, почему сбоят системы оплаты в общественном транспорте

В Киеве планируют к концу 2023 году выйти на такой результат, чтобы цифровая транспортная карта работала всюду

В столичном метро иногда происходят сбои при оплате проезда — не срабатывают QR-коды или же банковские карты. Это отчасти связано с тем, что пока не все старое оборудование заменено новым. Однако к концу года эту проблему намерены решить.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель председателя КГГА Петр Оленич, курирующий сферу цифрового развития, сферу земельных ресурсов и градостроительства. По его словам, главное, что в результате таких ошибок нет потерь данных.

"Если взять какие-нибудь большие системы, даже WhatsApp, Telegram, то и у них бывают системные сбои. Иногда оборудование отказало или произошел небольшой сбой. Главное, что в результате сбоев нет потери данных и нет утраты доверия, потому что все спокойно. И самое главное, что у нас для этого сделали пять методов оплаты. То есть не может быть ситуации, когда есть один, и он не работает", — отметил он.

Петр Оленич подчеркнул, что проблемы со сбоями связаны с тем, что пока еще есть старое оборудование. Однако его уже постепенно заменяют. Обеспечение работоспособности старого и нового – это отдельная задача.

"Мы планируем, что в этом году завершим эту головную боль. И все оборудование будет с одного века, без предыдущего (смеется). Все идет постепенно. В противном случае это все было бы экономически затратным. Потому что сразу прийти и все купить — это хорошо, но нереально. Нет таких возможностей", — объяснил собеседник издания.

Уже до конца 2023 года планируется выйти на такой результат, чтобы цифровая транспортная карта работала всюду. Тогда никаких сбоев люди совсем не будут замечать.

"У нас тогда будет так: будет работать цифровая транспортная карта, банковская — отдельно, QR отдельно (цифровой QR и QR бумажный). А также проездной через Apple Pay (встроенный, когда даже телефон не работает). Все. Тогда вы как пользователь вообще не заметите багов. Оно работает, и работает", — подытожил Оленич.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "На каждый сейф найдется "медвежатник", — заместитель Кличко о Шулявском мосте, земельных аукционах и е-билетах в маршрутках

Напомним, ранее начальник управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА Екатерина Баранова сказала "Телеграфу", будут ли в Киеве повышать цены на проезд в ближайшее время.