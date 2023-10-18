Метро на Виноградар: для добудови зеленої гілки знесуть кілька будівель

З будівництвом метро на Виноградар виникли проблеми: в хід піде стінобитна техніка і бульдозери

У Києві в рамках проєкту добудови двох станцій метрополітену на зеленій гілці в напрямку житлового масиву Виноградар метробудівці мають демонтувати частину будівель у Подільському районі. Про це на інформаційний запит "Телеграфу" повідомив заступник начальника КП Київський метрополітен Дмитро Пінчук.

— У зону будівництва першої черги потрапляють частина приміщень у нежитловій будівлі за адресою проспект Правди, 66А у Подільському районі м. Києва та нежитлова будівля на вул. Північно-Сирецька, 1Б, — уточнив топменеджер.

Він також нагадав, що перша черга будівництва – дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" (цю незбудовану станцію цьогоріч Київрада перейменувала на "Варшавську") з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар".

Нежитлова будівля на просп. Правди, 66А

Споруда на Північно-Сирецькій, 1Б

Друга черга будівництва – ділянка від межі вилочного відгалуження до станції "Вул. Маршала Гречка" зі станцією "Виноградар" (вулицю Гречка перейменували на вул. Івана Виговського, — Авт.);

Перша черга будівництва метро на Виноградар

Третя черга будівництва – станція "Вул. Маршала Гречка", двоколійна службово-з’єднувальна гілка в електродепо, комплекс об’єктів на території електродепо "Виноградар".

Нагадаємо, будівництво метро на Виноградар стартувало ще в березні 2019 року. Тоді метробудівці почали зводити першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" і "Проспект Правди". Це ділянка протяжністю 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої пролягає на глибині 40 метрів (що приблизно дорівнює висоті 16-поверхового будинку).

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги збільшилась до 6,3 млрд гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію в кінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го строк здачі проєкту перенесли на 2023 р.

У квітні 2023 року мер Києва Віталій Кличко пояснював зупинку будівництва і зрив відкриття нових станцій наслідками повномасштабного вторгнення рф. За словами голови КМДА, повноцінно запустити добудовану гілку на Виноградар (I чергу) планують 2024-го.