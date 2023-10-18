У Киева хотели украсть тысячи гектаров земли: у Кличко назвали три самых резонансных дела

Ситуации часто заканчиваются судебными разбирательствами

Попытки с помощью махинаций украсть землю у Киева были всегда, однако некоторые случаи могут поразить своими масштабами.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" заместитель председателя КГГА Петр Оленич, он может вспомнить минимум три случая, когда речь шла о попытке присвоить десятки гектаров.

Первый из них касается Беличанского леса в Святошинском районе, когда суд вернул в управление столицы 3 тысячи гектаров площади. И хоть по делу могут еще быть кассационные слушания недавнее решение апелляционного суда внушает позитив.

"Его пытались украсть, чтобы потом застраивать. Мы очень долго боролись за это. Суд первой станции даже разрешил им (застройщикам — ред.) украсть. А суд апелляционной станции разобрался и говорит — нет, это городская территория, лес и точка. Это решение очень хорошее", — отметил Оленич.

До этого, говорит он, было дело о Троещине, где город через Верховный суд смог вернуть в коммунальную собственность 380 гектаров. Часть из этих площадей предназначена под застройку жилыми домами, что предусматривает поступление инвестиций и развитие столицы, однако большинство все же являются заповедной зоной.

Еще один случай произошел на Осокорках, где злоумышленники подделали документы, чтобы получить в собственность 74 гектара, однако и тогда земли удалось вернуть в собственность Киева.

Больше о скандалах с недвижимостью в Киеве и осталась ли в городе вообще свободная земля, читайте в материале: "На каждый сейф найдется "медвежатник", — заместитель Кличко о Шулявском мосте, земельных аукционах и е-билетах в маршрутках

Напомним, ранее Оленич объяснил, почему в Киеве иногда бывают сбои при попытках оплатить проезд через QR-коды или же банковские карты.