У Києва хотіли вкрасти тисячі гектарів землі: у Кличка назвали три найрезонансніші справи

Ситуації часто закінчуються судовими розглядами

Спроби за допомогою махінацій украсти землю у Києва були завжди, проте деякі випадки можуть вразити своїми масштабами.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" заступник голови КМДА Петро Оленич, він може згадати щонайменше три випадки, коли йшлося про спробу присвоїти десятки гектарів.

Перший із них стосується Біличанського лісу у Святошинському районі, коли суд повернув до управління столиці 3 тисячі гектарів площі. І хоч у справі ще можуть бути касаційні слухання нещодавнє рішення апеляційного суду вселяє позитив.

"Його намагалися вкрасти, щоб потім забудовувати. Ми дуже довго боролися за це. Суд першої станції навіть дозволив їм (забудовникам – ред.) вкрасти. А суд апеляційної станції розібрався і каже – ні, це міська територія, ліс та крапка. Це рішення дуже хороше", — зазначив Оленич.

До цього, каже він, була справа про Троєщину, де місто через Верховний суд змогло повернути у комунальну власність 380 гектарів. Частина з цих площ призначена під забудову житловими будинками, що передбачає надходження інвестицій та розвиток столиці, проте більшість все ж таки є заповідною зоною.

Ще один випадок стався на Осокорках, де зловмисники підробили документи, щоб отримати у власність 74 гектари, однак і тоді землі вдалося повернути у власність Києва.

Більше про скандали з нерухомістю в Києві і чи залишилася в місті взагалі вільна земля, читайте у матеріалі: "На кожен сейф знайдеться "ведмежатник", — заступник Кличка про Шулявський міст, земельні аукціони та е-квитки в маршрутках

Нагадаємо, раніше Оленич пояснив, чому в Києві іноді бувають збої при спробах оплатити проїзд через QR-коди або банківські картки.