Мурали у Києві. Після "горілчаного" скандалу містяни висунули цікаву пропозицію по малюнках на будинках

Голосування за відповідну петицію триває, родоначальник українського муралізму підтримав регуляцію

У Києві триває голосування за петицію з вимогою до міської влади запустити прозорий механізм обговорення та затвердження ескізів малюнків для муралів. Відповідне звернення до міського голови вже набрало близько 5 тисяч голосів при необхідному мінімумі в 6 тис. підписів.

Як повідомляв "Телеграф", ця петиція з'явилась після гучного скандалу з "горілчаним" муралом на Солом'янці. У вересні на вулиці Василя Липківського, 8, на стіну будинку хотіли нанести новий мурал поверх старого стінопису, створеного канадським художником.

Це спровокувало гучний скандал. Окрім безпосередньо заміни малюнку на стіні авторів ініціативи критикували у соцмережах і за те, що патріотичне гасло нового малюнку дуже нагадувало рекламний слоган горілки відомого бренду. Згодом після гучного скандалу ініціатори "горілчаного" муралу відмовилися від свого творчого задуму.

Як писала на своїй сторінці у Facebook депутатка Київради Євгенія Кулеба, мешканці будинку на Липківського були проти зміни малюнку. Окрім того, волонтери не погоджували ні з районною, ні з міською владами свою творчу роботу з прихованою рекламою оковитої.

У коментарі "Телеграфу" директор департаменту КМДА з територіального контролю міста Києва Михайло Буділов підтвердив, що волонтери не отримували дозволів на перемалювання муралу на цьому житловому будинку.

— Департамент не видавав і не погоджував документи, що дають право на виконання цих робіт, — зазначив чиновник.

Разом з тим, як уточнювали журналістам видання в пресслужбі КМДА, на сьогодні в міськдержадміністрації відсутня єдина структура, яка безпосередньо займається муралами і здійснює регуляторний нагляд та контроль.

"У кожному районі нанесення муралів все ж — у сфері компетенції РДА і відповідних балансоутримувачів", — зазначали у Кличка.

Тему підходів до нанесення малюнків на міські будинки прокоментував і відомий український художник Володимир Манжос (колишній учасник дуету Interesni Kazki, який створював у Києві грандіозні графіті та мурали) підтримав залучення громадськості та експертного середовища до затвердження настінних ескізів.

"Я хоч і маю безпосереднє відношення до зародження муралізму в Україні та в світі, підтримую цю ініціативу. Те, що відбувається з муралами в Києві, починаючи з 2014-15 рр. це вже занадто. Досить вже таких муралів", — прокоментував митець ще один "муральний" пост Кулеби у Facebook.

Як повідомлялось, італійський вуличний художник Джоріт Чіро Черулло з Неаполя прибув до окупованого Маріуполя, щоб намалювати мурал про те, як "ракети НАТО вбивають дітей", чим спровокував гучний скандал.

Також "Телеграф" писав, що після малюнків Бенксі із закликами припинити війну в Україні, з’явилися роботи ще одного всесвітньо відомого вуличного художника. Графіті італійця TvBoy прикрасили стіни ліцею та будівлі біля міськради Бучі, а також центральний будинок культури та руїни стадіону в Ірпені.