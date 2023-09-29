Скандал із "горілчаним" муралом у Києві: хто тепер зустрічатиме гостей столиці

Ініціатори оновлення стінопису після розбірок у соцмережах відмовились від своєї ідеї

У Києві на вулиці Василя Липківського, 8, на стіну будинку не будуть наносити новий мурал поверх старого стінопису, створеного канадським художником. Про це заявив засновник БФ "Для моєї України" Сергій Москалюк, ініціатор оновлення малюнку. Раніше цей благодійний фонд створював мурали "Привид Києва" та "Запорізький месник" на столичному Подолі.

Як відомо, 2017 року канадець Еммануель Ярус намалював на розташованому біля Центрального залізничного вокзалу будинку дівчину біля відчиненого вікна. Вона символічно зустрічала і проводжала гостей столиці. А цього тижня там з’явилися риштування і стало відомо, що представники БФ планували створити там новий малюнок із патріотичними мотивами, який збігся з рекламним слоганом.

"Муралу там не буде. Пропонували мешканцям будинку взагалі прибрати словосполучення та залишити лише військових", — сказав Москалюк, коментуючи у Facebook гучний скандал через слоган і новий стінопис.

За його словами, перед створенням нового муралу скликали збори жителів цього будинку на Солом'янці, а на зустрічі пропонували прибрати суперечливий слоган або замінити його якимось іншим.

Мурал дівчини, нанесений на стіну, який хотіли замалювати. Фото - facebook.com/znenya.kuleba

"При першому обході мешканців будинку більшість квартир були "ЗА" створення муралу і проти "Дівчини у червоному". До речі, на створення якої дозвіл у мешканців ніхто не брав, але після того, як у переговори вступили інші люди, не жителі цього будинку, знадобилось провести загальні збори, оголошення про які ми розмістили на під'їздах і попросили розмістити його в загальній групі будинку. Після цього деякі мешканці змінили свою думку", — пояснив представник благодійного фонду, назвавши протестний пост депутатки Київради Євгенії Кулеби маніпуляцією.

Нагадаємо, обраниця на своїй сторінці у Facebook заявляла: "Новий мурал — прихована реклама горілки "Козацька Рада", прихована патріотичними гаслами … Більшість мешканців у шоці — вони згоду не давали на цю "перемальовку", існуючий мурал їм подобається".

Депутатка також додала, що не було згоди і місцевої райдержадміністрації на заміну малюнку іншим. Водночас Кулеба заявила, що у місті відсутня прозора процедура створення муралів і відкритого обговорення проєктів за участю експертів. Тому закликала підтримати відповідну петицію, щоб запустити в місті такий механізм.

"Підтримайте ідею призупинення офіційної підтримки органами місцевої влади створення нових муралів (так-так — зараз такі рішення приймають голови/заступники районів — люди, зазвичай, без експертизи, які керуються тим, що хтось подзвонив та попросив, і власним смаком) до затвердження прозорого механізму залучення громади та експертного середовища до затвердження їх ескізів. Обіцяю включитися сама і включити експертне середовище до розробки такого механізму", — написала вона у відповідь на скандал із "горілчаним" муралом на Солом'янці.

Після розголосу творчі роботи зупинили. Фото - facebook Anastasiia Dmytrenko

У пресслужбі Київміськдержадміністрації (КМДА) "Телеграфу" підтвердили, що в столиці наразі дійсно відсутній єдиний підхід до "муральщини".

— В КМДА нема єдиної структури, яка безпосередньо цими питаннями займається і здійснює регуляторний нагляд та контроль. У кожному районі нанесення муралів все ж — у сфері компетенції РДА і відповідних балансоутримувачів, зазначають в міськадміністрації.

Як повідомлялось, недавно італійський вуличний художник Джоріт Чіро Черулло з Неаполя теж обурив мережу тим, що прибув до окупованого Маріуполя, щоб намалювати мурал про те, як "ракети НАТО вбивають дітей", чим спровокував гучний скандал.

Також "Телеграф" писав, що після малюнків Бенксі із закликами припинити війну в Україні, з’явилися роботи ще одного всесвітньо відомого вуличного художника. Графіті італійця TvBoy прикрасили стіни ліцею та будівлі біля міськради Бучі, а також центральний будинок культури та руїни стадіону в Ірпені.