Скандал с "водочным" муралом в Киеве: кто теперь будет встречать гостей столицы

Инициаторы обновления стенописи после разборок в соцсетях отказались от своей идеи

В Киеве на улице Василия Липковского, 8, на стену дома не будут наносить новый мурал поверх старой стенописи, созданной канадским художником. Об этом заявил основатель БФ "Для моей Украины" Сергей Москалюк, инициатор обновления рисунка. Ранее этот благотворительный фонд создавал муралы "Призрак Киева" и "Запорожский мститель" на столичном Подоле.

Как известно, в 2017 году канадец Эммануэль Ярус нарисовал на расположенном у Центрального железнодорожного вокзала доме девушку у открытого окна. Она символически встречала и провожала гостей столицы. А на этой неделе там появились строительные леса, и стало известно, что представители БФ планировали создать там новый рисунок с патриотическими мотивами, который совпал с рекламным слоганом.

"Мурала там не будет. Предлагали жильцам дома вообще убрать словосочетание и оставить только военных", — сказал Москалюк, комментируя в Facebook громкий скандал из-за слогана и новой стенописи.

По его словам, перед созданием нового мурала инициаторы задумки созвали собрание жителей этого дома на Соломенке, а на встрече предлагали убрать противоречивый слоган или заменить его каким-нибудь другим.

Мурал девушки, нанесенный на стену, который хотели зарисовать. Фото — facebook.com/znenya.kuleba

"При первом обходе жильцов дома большинство квартир были "ЗА" создание мурала и против "Девушки в красном". Кстати, на создание которой разрешение у жильцов никто не брал. Но после того, как в переговоры вступили другие люди, не жители этого дома. Потребовалось провести общее собрание, объявление о котором мы разместили на подъездах и попросили разместить его в общей группе дома. После этого некоторые жильцы изменили свое мнение", — пояснил представитель благотворительного фонда, назвав протестный пост депутата Киевсовета Евгении Кулебы манипуляцией.

Напомним, избранница на своей странице в Facebook заявляла: "Новый мурал — скрытая реклама водки "Казацкая Рада", прикрытая патриотическими лозунгами... Большинство жителей в шоке — они согласия не давали на эту "перерисовку", существующий мурал им нравится".

Депутат также добавила, что не было согласия и местной райгосадминистрации на замену рисунку другим. В то же время Кулеба заявила, что в городе отсутствует прозрачная процедура создания муралов и открытое обсуждение проектов с участием экспертов. Потому призвала поддержать соответствующую петицию, чтобы запустить в столице такой механизм.

"Поддержите идею приостановления официальной поддержки органами местной власти создания новых муралов (да-да — сейчас такие решения принимают председатели/заместители районов — люди, которые обычно без экспертизы и руководствуются тем, что кто-то позвонил и попросил, и собственным вкусом) до утверждения прозрачного механизма. Обещаю включиться сама и включить экспертную среду в разработку такого механизма", — написала она в ответ на скандал с "водочным" муралом на Соломенке.

После огласки творческие работы приостановили. Фото — facebook Anastasia Dmytrenko

В пресс-службе Киевгоргосадминистрации (КГГА) "Телеграфу" подтвердили, что в столице пока действительно отсутствует единый подход к "муральщине".

— В КГГА нет единой структуры, которая непосредственно этими вопросами занимается и осуществляет регуляторный надзор с контролем. В каждом районе нанесение муралов — все же в сфере компетенции РГА и соответствующих балансодержателей, отмечают в горадминистрации.

Как сообщалось, недавно итальянский уличный художник Джорит Чиро Черулло из Неаполя тоже возмутил сеть тем, что прибыл в оккупированный Мариуполь, чтобы нарисовать мурал о том, как "ракеты НАТО убивают детей", чем спровоцировал громкий скандал.

Также "Телеграф" писал, что после рисунков Бэнкси с призывами прекратить войну в Украине, появились работы еще одного всемирно известного уличного художника. Граффити итальянца TvBoy украсили стены лицея и здания у горсовета Бучи, а также центральное здание культуры и руины стадиона в Ирпене.