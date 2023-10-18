Муралы в Киеве. После "водочного" скандала горожане выдвинули интересное предложение по рисункам на домах

Голосование за соответствующую петицию продолжается, родоначальник украинского мурализма поддержал регуляцию

В Киеве продолжается голосование за петицию с требованием к городским властям запустить прозрачный механизм обсуждения и утверждения эскизов рисунков для муралов. Соответствующее обращение к городскому голове уже набрало около 5 тысяч голосов при требуемом минимуме в 6 тыс. подписей.

Как сообщал "Телеграф", эта петиция появилась после громкого скандала с "водочным" муралом на Соломенке. В сентябре на улице Василия Липковского, 8, на стену дома хотели нанести новый мурал поверх старой стенописи, созданной канадским художником.

Это спровоцировало громкий скандал. Кроме непосредственно замены рисунка на стене авторов инициативы критиковали в соцсетях и за то, что патриотический лозунг нового рисунка очень напоминал рекламный слоган водки известного бренда. Впоследствии после громкого скандала инициаторы "водочного" мурала отказались от своего творческого замысла.

Как писала на своей странице в Facebook депутат Киевсовета Евгения Кулеба, жители дома на Липковского были против изменения рисунка. Кроме того, волонтеры не согласовывали ни с районными, ни с городскими властями свою творческую работу со скрытой рекламой водки.

В комментарии "Телеграфу" директор департамента КГГА по территориальному контролю города Киева Михаил Будилов подтвердил, что волонтеры не получали разрешений на перерисовку мурала на этом жилом доме.

— Департамент не разглашал и не согласовывал документы, дающие право на выполнение этих работ, — отметил чиновник.

Вместе с тем, как уточняли журналистам издания в пресс-службе КГГА, на сегодняшний день в горгосадминистрации отсутствует единая структура, которая непосредственно занимается муралами и осуществляет регуляторный надзор с контролем.

"В каждом районе нанесение муралов все же – в сфере компетенции РГА и соответствующих балансодержателей", – отмечали у Кличко.

Тему подходов к нанесению рисунков на городские дома прокомментировал и известный украинский художник Владимир Манжос (бывший участник дуэта Interesni Kazki, создававший в Киеве грандиозные граффити и муралы), поддержал привлечение общественности и экспертной среды к утверждению настенных эскизов.

"Я хоть и имею непосредственное отношение к зарождению мурализма в Украине и в мире, поддерживаю эту инициативу. Происходящее с муралами в Киеве, начиная с 2014-15 гг. это уже слишком. Хватит уже таких муралов", — прокомментировал художник еще один "муральный" пост Кулебы в Facebook.

Как сообщалось, итальянский уличный художник Джорит Чиро Черулло из Неаполя прибыл в оккупированный Мариуполь, чтобы нарисовать мурал о том, как "ракеты НАТО убивают детей", чем спровоцировал громкий скандал.

Также "Телеграф" писал, что после рисунков Бэнкси с призывами прекратить войну в Украине, появились работы еще одного всемирно известного уличного художника. Граффити итальянца TvBoy украсили стены лицея и здания у горсовета Бучи, а также центральное здание культуры и руины стадиона в Ирпене.