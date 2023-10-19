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Закон що дишло? Чому син Омельченка будує "свічку" у забороненій зоні Києва

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Микита Синицін Микита Синицін
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Прокуратура намагається оскаржити будівництво
Прокуратура намагається оскаржити будівництво. Фото Відкриті джерела

У столиці з’явилося ще одне скандальне будівництво

Активні будівельні роботи на вулиці, названій на честь загиблого під час теракту генерал-майора ГУР Максима Шаповала, призвели до пошкодження однієї з пішохідних алей Солом’янського ландшафтного парку у Києві. Компанія, яка допустила спотворення міського ландшафту, зобов’язалася усунути всі наслідки НП за власний кошт.

Про це повідомляє сайт Київської державної міської адміністрації. Хоча влада не повідомляє назву фірми, винної у тому, що сталося, "Телеграф" дізнався, що її власниками є родина екс-мера Києва Олександра Омельченка.

При цьому власники фірми зробили цікавий хід, щоб звести будинок на землі, не призначеній для житлового будівництва.

Апартаменти замість офісного центру

У своєму повідомленні про пошкодження пішохідної алеї сайт КМДА називає адресу, якою йдуть роботи – вулиця Генерала Шаповала, 1-3. До грудня 2018 року вулиця мала іншу назву – Механізаторів. Вона була перейменована на честь загиблого роком раніше Героя України, генерал-майора ЗСУ, командира 10-го окремого загону спеціального призначення начальника спеціального резерву ГУР МО України Максима Шаповала.

Як писало видання "Київвлада", земельні ділянки за вказаною адресою перебувають у комунальній власності та були передані в оренду комерційній структурі – ТОВ "Смарт-Девелопмент" у 2018 році строком на 10 років.

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, в оренді у "Смарт-Девелопменту" знаходяться три земельні ділянки — 8000000000:72:186:0006, 8000000000:72:186:0046 і 80000000000:70. Перша є найбільшим і займає площу в 1,19 га. Згідно з цільовим призначенням, її можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Смарт-Девелопмент орендує 3 земельні ділянки у міста.
Земля в оренді у Смарт-Девелопмент

Але не варто думати, що ТОВ "Смарт-Девелопмент" хоче збудувати тут ринок. На ділі земля виділялася під проект будівництва та обслуговування комплексу багатофункціонального призначення – готелю, офісних будівель та торгових приміщень із підземним паркінгом. Простіше кажучи, ще один торгово-офісний центр, яких столиці вистачає з лишком.

Насправді ж орендар вирішив натомість збудувати комплекс апартаментів, для якого вже готова назва – CitiZen. Дані про майбутній об’єкт нерухомості можна знайти на сайті столичної нерухомості "ЛУН", вказується також його майбутнє місце розташування, що повністю збігається з тєю самою земельним ділянкою 8000000000:72:186:0006. Щоправда, як свідчать дані рієлтерів, комплекс знаходиться на стадії підготовчих робіт.

CitiZen на карті столиці повністю збігається з офісним центром
Цей майбутній CitiZen

Як з’ясував "Телеграф", така "заміна" цілком можлива і законна, а тому може бути здійснена, і не лише через статус власника фірми.

Синові екс-мера закон написано

Що являє собою ТОВ "Смарт-Девелопмент"? За даними YouControl, 50% фірми належать Олександру Олександровичу Омельченку, сину мера Києва та голови КМДА 1996-2006 років Олександра Омельченка. Ще 25% фірми належать громадянці Австрії Владиславі Селюку, а решта 25% Александеру, Денісу та Микиті Селюкам. Загалом YouControl відносить ТОВ "Смарт-Девелопмент" разом з ще 38 компаніями до "групи сім’ї Омельченка".

Хоча сам колишній градоначальник Києва Олександр Омельченко помер у 2021-му, зв’язки у його сина явно залишилися, тож проштовхнути проект будівництва житлового будинку замість офісного центру чи готелю йому цілком під силу. Але родина екс-мера вирішила знайти лазівку в українському законодавстві, і ключовим тут стало будівництво комплексу апартаментів.

"Юридично апартаменти — це не житло, тому що вони не призначені для продажу після будівництва, а здаються в оренду. Тому апартаменти є комерційною нерухомістю, а не житловою забудовою. На практиці це означає, що якщо на землі під комерційну забудову ви хочете збудувати житловий будинок, необхідно змінювати її цільове призначення через мерію та рішення міськради, що довго і недешево. Узгодження ж спорудження апартаментів на такій землі набагато простіше", — пояснюють "Телеграфу" джерела на будівельному ринку столиці.

При цьому будівництво самих апартаментів набагато дешевше за житловий будинок, щоправда, окупається довше, але при хорошому управлінні це 7-10 років, запевняє наш співрозмовник.

Зазначимо, що з фінансами у "Смарт-Девелопмент" офіційно все досить погано – у 2020 та 2021-х роках фірма звітувала про доходи у 6,87 млн грн та 7,4 млн грн відповідно. Минулого року виторг упав до 1,35 млн грн, тобто власних грошей фірмі не вистачить і їх доведеться шукати.

До речі, розмах будівництва, запланованого "Смарт-Девелопмент", вражає – майбутній апартамент-готель матиме висоту 21 поверх і площу 100 тисяч квадратних метрів.

Чому прокуратура проти

Водночас із цим будівництвом йдуть судові слухання в рамках кримінального провадження № 42021102090000238 від 25 листопада 2021 року. Згідно з ним, Солом’янська окружна прокуратура підозрює "Смарт-Девелопмент" у самоуправстві – бажанні побудувати комплекс апартаментів, вищий за заявлений 21 поверх.

Справа в тому, що земля майбутнього будівництва входить до зони обмеженого використання територій біля аеропортів, у цьому випадку міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни"). За законодавством, якщо висота будівлі у цій зоні перевищує 50 метрів, проект слід узгоджувати з адміністрацією аеропорту та Украерорухом.

Крім того, в межах червоних ліній земля може бути використана лише під благоустрій території та влаштування автостоянки, без права капітальної забудови.

Ділянка також частково потрапляє у межі історичного ареалу, тому вимагає отримання висновків щодо проектної документації відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини.

1,19 га гектара знаходяться зовсім поряд із Солом’янським парком
Земельна ділянка на кадастровій карті столиці

А складні інженерно-геологічні та техногенні умови Кучминого Яру передбачають проведення експертизи проекту щодо міцності, надійності та довговічності будівель та споруд.

І хоча в проекті не вказана висота будівлі, навряд чи 21 поверх буде нижчим за потрібні 50 метрів. Отже, проект може порушувати вимоги законодавства і його доведеться переробити. А як покарання за самоврядність стаття 356 КК України передбачає штраф до 850 гривень, або обмеження волі на строк до 2 років, або арешт на строк до 3 місяців.

Тим часом Київ продовжують стрясати будівельні скандали, а вартість житла у столиці вперше стала не найдорожчою в Україні.

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#Нерухомість #Віталій Кличко #Київ #Скандал #КМДА #Забудова #Омельченко