Закон що дишло? Чому син Омельченка будує "свічку" у забороненій зоні Києва

У столиці з’явилося ще одне скандальне будівництво

Активні будівельні роботи на вулиці, названій на честь загиблого під час теракту генерал-майора ГУР Максима Шаповала, призвели до пошкодження однієї з пішохідних алей Солом’янського ландшафтного парку у Києві. Компанія, яка допустила спотворення міського ландшафту, зобов’язалася усунути всі наслідки НП за власний кошт.

Про це повідомляє сайт Київської державної міської адміністрації. Хоча влада не повідомляє назву фірми, винної у тому, що сталося, "Телеграф" дізнався, що її власниками є родина екс-мера Києва Олександра Омельченка.

При цьому власники фірми зробили цікавий хід, щоб звести будинок на землі, не призначеній для житлового будівництва.

Апартаменти замість офісного центру

У своєму повідомленні про пошкодження пішохідної алеї сайт КМДА називає адресу, якою йдуть роботи – вулиця Генерала Шаповала, 1-3. До грудня 2018 року вулиця мала іншу назву – Механізаторів. Вона була перейменована на честь загиблого роком раніше Героя України, генерал-майора ЗСУ, командира 10-го окремого загону спеціального призначення начальника спеціального резерву ГУР МО України Максима Шаповала.

Як писало видання "Київвлада", земельні ділянки за вказаною адресою перебувають у комунальній власності та були передані в оренду комерційній структурі – ТОВ "Смарт-Девелопмент" у 2018 році строком на 10 років.

Як свідчать дані аналітичної системи YouControl, в оренді у "Смарт-Девелопменту" знаходяться три земельні ділянки — 8000000000:72:186:0006, 8000000000:72:186:0046 і 80000000000:70. Перша є найбільшим і займає площу в 1,19 га. Згідно з цільовим призначенням, її можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури.

Земля в оренді у Смарт-Девелопмент

Але не варто думати, що ТОВ "Смарт-Девелопмент" хоче збудувати тут ринок. На ділі земля виділялася під проект будівництва та обслуговування комплексу багатофункціонального призначення – готелю, офісних будівель та торгових приміщень із підземним паркінгом. Простіше кажучи, ще один торгово-офісний центр, яких столиці вистачає з лишком.

Насправді ж орендар вирішив натомість збудувати комплекс апартаментів, для якого вже готова назва – CitiZen. Дані про майбутній об’єкт нерухомості можна знайти на сайті столичної нерухомості "ЛУН", вказується також його майбутнє місце розташування, що повністю збігається з тєю самою земельним ділянкою 8000000000:72:186:0006. Щоправда, як свідчать дані рієлтерів, комплекс знаходиться на стадії підготовчих робіт.

Цей майбутній CitiZen

Як з’ясував "Телеграф", така "заміна" цілком можлива і законна, а тому може бути здійснена, і не лише через статус власника фірми.

Синові екс-мера закон написано

Що являє собою ТОВ "Смарт-Девелопмент"? За даними YouControl, 50% фірми належать Олександру Олександровичу Омельченку, сину мера Києва та голови КМДА 1996-2006 років Олександра Омельченка. Ще 25% фірми належать громадянці Австрії Владиславі Селюку, а решта 25% Александеру, Денісу та Микиті Селюкам. Загалом YouControl відносить ТОВ "Смарт-Девелопмент" разом з ще 38 компаніями до "групи сім’ї Омельченка".

Хоча сам колишній градоначальник Києва Олександр Омельченко помер у 2021-му, зв’язки у його сина явно залишилися, тож проштовхнути проект будівництва житлового будинку замість офісного центру чи готелю йому цілком під силу. Але родина екс-мера вирішила знайти лазівку в українському законодавстві, і ключовим тут стало будівництво комплексу апартаментів.

"Юридично апартаменти — це не житло, тому що вони не призначені для продажу після будівництва, а здаються в оренду. Тому апартаменти є комерційною нерухомістю, а не житловою забудовою. На практиці це означає, що якщо на землі під комерційну забудову ви хочете збудувати житловий будинок, необхідно змінювати її цільове призначення через мерію та рішення міськради, що довго і недешево. Узгодження ж спорудження апартаментів на такій землі набагато простіше", — пояснюють "Телеграфу" джерела на будівельному ринку столиці.

При цьому будівництво самих апартаментів набагато дешевше за житловий будинок, щоправда, окупається довше, але при хорошому управлінні це 7-10 років, запевняє наш співрозмовник.

Зазначимо, що з фінансами у "Смарт-Девелопмент" офіційно все досить погано – у 2020 та 2021-х роках фірма звітувала про доходи у 6,87 млн грн та 7,4 млн грн відповідно. Минулого року виторг упав до 1,35 млн грн, тобто власних грошей фірмі не вистачить і їх доведеться шукати.

До речі, розмах будівництва, запланованого "Смарт-Девелопмент", вражає – майбутній апартамент-готель матиме висоту 21 поверх і площу 100 тисяч квадратних метрів.

Чому прокуратура проти

Водночас із цим будівництвом йдуть судові слухання в рамках кримінального провадження № 42021102090000238 від 25 листопада 2021 року. Згідно з ним, Солом’янська окружна прокуратура підозрює "Смарт-Девелопмент" у самоуправстві – бажанні побудувати комплекс апартаментів, вищий за заявлений 21 поверх.

Справа в тому, що земля майбутнього будівництва входить до зони обмеженого використання територій біля аеропортів, у цьому випадку міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни"). За законодавством, якщо висота будівлі у цій зоні перевищує 50 метрів, проект слід узгоджувати з адміністрацією аеропорту та Украерорухом.

Крім того, в межах червоних ліній земля може бути використана лише під благоустрій території та влаштування автостоянки, без права капітальної забудови.

Ділянка також частково потрапляє у межі історичного ареалу, тому вимагає отримання висновків щодо проектної документації відповідних спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини.

Земельна ділянка на кадастровій карті столиці

А складні інженерно-геологічні та техногенні умови Кучминого Яру передбачають проведення експертизи проекту щодо міцності, надійності та довговічності будівель та споруд.

І хоча в проекті не вказана висота будівлі, навряд чи 21 поверх буде нижчим за потрібні 50 метрів. Отже, проект може порушувати вимоги законодавства і його доведеться переробити. А як покарання за самоврядність стаття 356 КК України передбачає штраф до 850 гривень, або обмеження волі на строк до 2 років, або арешт на строк до 3 місяців.

Тим часом Київ продовжують стрясати будівельні скандали, а вартість житла у столиці вперше стала не найдорожчою в Україні.