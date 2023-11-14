Повірка лічильників тепла та гарячої води: у "Київтеплоенерго" зробили важливу заяву

Актуальна інформація, яка стане у нагоді

Киянам нагадали, що після повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води абонентам необхідно обов’язково передати інформацію про її результати до "Центру комунального сервісу". Якщо ж не проходити регулярно повірку лічильників, то суми у платіжках можуть значно збільшитися.

Про алгоритм дій після повірки лічильників тепла та гарячої води розповіли у КП "Київтеплоенерго". Всім абонентам необхідно уважно ознайомитись із цією інформацією.

Так, після здійснення повірки квартирних лічильників тепла та гарячої води необхідно передати до "Центру комунального сервісу" інформацію про її результати. Це необхідно для актуалізації даних в інформаційно-аналітичній системі КП "Київтеплоенерго".

Абонентам необхідно надати наступні документи:

свідоцтво про повірку

акт демонтажу/монтажу (якщо повірку було здійснено з демонтажем приладу обліку)

акт виконаних робіт або протокол повірки

фото лічильника з показниками на поточну дату.

Надіслати документи можна наступними каналами:

через Skype та Telegram — перелік контактів за посиланням

через месенджер у Facebook ЦКС

залишити у ящику для прийому звернень або на особистому прийомі в сервісних центрах ЦКС — адреси центрів за посиланням

надіслати листом на e-mail: [email protected].

Фахівці, при внесенні інформації до бази, здійснюють звіряння показань. За потреби вони проводять коригування нарахувань.

Також оператори ЦКС зможуть допомогти вам правильно оформити заявку на опломбування лічильників, якщо процедура здійснювалася з демонтажем приладу обліку.

Нагадаємо, що лічильники води та тепла необхідно здавати на повірку раз на 4 роки. Періодична перевірка за рахунок власника лічильника може виконуватися комунальним підприємством у разі укладення відповідного договору. Робити перевірку можна як на місці, так і у спеціальній установі.

Раніше "Телеграф" розповідав про перевірку лічильників води, тепла та газу: як часто потрібно робити і хто платить. Окрім приладів обліку електроенергії, що мають різний термін перевірки, є й лічильники газу, води та тепла. Цікаво, що відповідальність та фінансові витрати на перевірку приладу обліку можуть бути покладені як на абонента, так і на постачальника послуг.

Але є випадки, коли краще зразу придбати та встановити новий прилад обліку, ніж займатися його повіркою. Рішення про заміну лічильника може прийняти сам користувач.