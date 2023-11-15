Без жертв не обошлось: в Донецкой области враг ударил по многоэтажке, разрушен подъезд (фото и видео)

Под завалами могут находиться люди

В ночь на среду, 15 ноября, россияне нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области. Под удар попал 4-этажный жилой дом, разрушен подъезд, под завалами обнаружили тело погибшей женщины.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины, спасены пять человек, среди которых ребенок. Спасатели с полицейскими помогли раненым мужчине и женщине, которых доставили в медицинское учреждение.

Селидово на карте

Также из поврежденной квартиры на четвертом этаже спасатели помогли выбраться трем людям. В том числе среди них был и ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы. Опубликованы кадры спасения людей, видно, как из квартиры помогли выбраться девочке лет 9-10, а также мужчине и женщине, вероятно, ее родителям. Разрушения существенные, все засыпано обломками дома, на месте работают специалисты и техника.

"К сожалению, под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек", — сказано в сообщении.

Разбор завалов

Спасение людей

Жителей спускают по пожарной лестнице

Ранена пожилая женщина

Как сообщал "Телеграф", 12 ноября россияне обстреляли Харьков, в городе были слышны звуки взрывов. Оккупанты нанесли удар по городу ракетами С-300.