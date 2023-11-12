Россияне ударили по Харькову ракетами: подробности (обновлено)

В Харькове слышали звуки взрывов

Оккупанты обстреляли Харьков, из-за чего в городе были слышны звуки взрывов. Согласно предварительной информации, для этого были использованы ракеты С-300.

Как информируют мониторинговые группы, запуски ракет осуществлялись с территории Белгородской области. По данным местных telegram-каналов два взрыва прогремели около 19:20, а еще один спустя полчаса.

При этом появлялась информация, что часть российских ракет упала на территории области. Как видно на видео ниже, первый взрыв в городе прогремел еще до того, как закончился сигнал тревоги.

Информацию об обстрелах также подтвердил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, а начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что речь идет о ракетах С-300. Информации о прилетах, разрушениях и пострадавших пока не поступало, местных жителей призывают сидеть в укрытиях до отбоя.

Около 19:40 тревогу включили и в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях, где была объявлена угроза применения баллистического вооружения.

UPD: В Харьковской ОВА говорят о повреждении гражданской инфраструктуры, обошлось без пострадавших

Как сообщалось ранее, россияне накануне обстреляли центральную часть Херсона, где попали в жилой дом. Этот удар привел к гибели одного человека и ранению еще двоих.