Оккупанты обстреляли Херсон в годовщину освобождения: власти показали место прилетов (видео)

Повреждения получили несколько зданий

Российские оккупанты днем 11 ноября обстреляли центральную часть Херсона, где попали в жилой дом. Этот удар привел к гибели одного человека и ранению еще двоих.

Как информируют представители местной власти, обстрел произошел после 15:00. Известно, что один мужчина погиб, а ранения получили две женщины, одна из которых была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Госпитализация понадобилась 29-летней женщине, которая получила ранения головы, шеи и ног. 53-летняя жительница города отделалась контузией и травмой ноги. Она будет лечиться амбулаторно.

Мужчину успели отвезти в больницу, но врачи его жизнь спасти не смогли.

Тем временем глава областной военной администрации Александр Прокудин обнародовал видеозапись с места происшествия. На ней видно, что под удар попала жилая многоэтажка, а также пострадали несколько частных домов. Кроме того, были уничтожены несколько автомобилей.

Примечательно, что обстрел Херсона произошел ровно год спустя после того, как украинские военные выбили оттуда российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, российские войска в четверг, 9 ноября, в очередной раз обстреляли жилой район Херсона. В результате атаки погиб местный житель, также есть раненые.