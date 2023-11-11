Никакой россии. Год назад освободили Херсон, как это было и как город выглядит сейчас (фото)

россияне не простили херсонцам теплой встречи ВСУ и терроризируют город обстрелами

С момента освобождения Херсона от российских военных, ставшего неожиданностью для многих украинцев, прошел целый год. В этот день год назад, несмотря на отсутствие в деоккупированном городе электричества и связи, сеть заполонили видео, на которых херсонцы на радостях встречают военных ВСУ как рок-звезд, а массовые гуляния на центральной площади не расходились несколько дней.

российская армия после отступления начала терроризировать местное население уже на расстоянии. рашисты не сильно выбирают цели и попадают то в переполненную стоянку перед супермаркетом, то целят в многоэтажки и "Пункты несокрушимости", безжалостно бьют по церквям и мирным общежитиям, а летом часть улиц ушла под воду, которая нахлынула на город после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Херсонцы хотели поблагодарить и сфотографироваться буквально с каждым военным, попадавшим в поле зрения

Херсон после освобождения. Как это было

Херсон был под оккупацией с марта 2022 года. Еще за месяц до освобождения атмосфера в мусте была удручающей: москва провела здесь квазиреферендум о присоединении оккупированной территории к россии, а на площади под русскую попсу одиноко танцевали несколько фриков с георгиевскими лентами. Однако 11 ноября 2022 в город неожиданно зашли наши украинские военные и реакция местных жителей продемонстрировала, что результаты о поддержке россии были нарисованы — люди массово размахивали украинскими флагами.

Горожане выстраивались вдоль дорог, поздравляя каждого, кто заезжал в освобожденный город

Целые группы людей выходили в центр на площадь Свободы встречать украинских воинов со слезами на глазах. Желтые голубые флаги были всюду: на столбах, машинах, одежде и нарисованных на лицах. Были там и представители херсонского движения сопротивления "Желтая лента", которые подпольно с марта по начало ноября расклеивали оккупированным городом плакаты, рисовали граффити, боролись с засильем вражеской пропаганды и вели просветительскую работу в соцсетях.

Как горожане приветствовали военных в первые дни освобождения

Люди выходили встречать военных и на въезде в город. Они по очереди обнимали каждого, просят расписаться на сохранившихся флагах, куртках. Казалось, чтобы спокойно пройти Херсоном военным самим, нужно было нанимать охрану — толпа неохотно отпускала защитников, поблагодарить хотел каждый.

На центральные площади города сразу установили украинские флаги

Площадь превратилась в место празднования

Херсонцы после освобождения

14 ноября в только что освобожденный город, который находился опасно близко к линии столкновения, даже приехал президент Владимир Зеленский. В Херсоне президент встретился с военнослужащими, а также принял участие в официальной церемонии поднятия флага Украины. Президент вручил военным награды и опубликовал совместное фото с защитниками. За несколько минут до его прибытия люди слышали звуки обстрелов, а по окончании выступления главы государства над городом раздались еще несколько взрывов.

Одним из первых дел, которые сделали люди в городе, было очищение от надоедливой русской пропаганды. Херсонские работники ГСЧС очистили город от плакатов с пророссийскими лозунгами, оставшихся после оккупантов.

Разрушения, которые оставили после себя россияне

Кроме плакатов после отступления россияне оставили после себя сильные разрушения. Они взорвали Антоновский мост через Днепр, котельные, ТЭЦ, вышки связи, телебашню и обесточили город. Люди остались без электричества, отопления, питьевой воды, связи. При всех этих вызовах в город начала возвращаться жизнь: открывались банки и супермаркеты, возобновили железнодорожное сообщение. В городе также установили палатки, чтобы горожане могли согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом.

Разрушения, которые оставили после себя россияне

Херсонцы после освобождения

Херсон сейчас

Однако отступление российских войск из Херсона не означало, что оккупанты оставляли город в покое. россияне не простили жителям Херсона горячую встречу ВСУ, с момента освобождения они беспощадно бьют по городу, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру. "Телеграф" посетил Херсон в декабре 2022 года и увидел результаты обстрелов, которым город подвергали чуть ли не каждый день. россияне пытались спровоцировать энергетическую и гуманитарную катастрофу.

Жители города рассматривают обломки вражеских снарядов

Несмотря на то, что Херсон постоянно находился в прицеле неприятеля, в городе продолжались работы по восстановлению критической инфраструктуры. налаживали газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод. Продовольствие, средства гигиены и лекарства тоже постоянно завозили. В то же время из-за вражеских обстрелов власти просили граждан эвакуироваться. Несмотря на опасность и отсутствие условий для жизни, многие жители покидать свои дома не собираются.

Летом ситуацию усугубил подрыв Каховской ГЭС. В самом городе затопило около тысячи домов, а одним из самых затопленных районов была Корабельная площадь, где затопило дома до второго этажа. Спасатели вывозили людей и животных на лодках, к спасению граждан присоединились и рядовые украинцы. Они на своих лодках прочесывали затопленную местность в поисках нуждающихся в помощи.

Сейчас жизнь в городе очень опасна, поскольку обстрелы продолжаются каждый день. Стены многих домов стоят со следами от пуль и обломков, напоминая решето.

Последствия обстрелов Херсона

Прилетает даже по церквям

Микрорайон Остров летом пережил затопление, а сейчас переживает круглосуточные атаки россиян, пишет "Мост". Местные говорят, что к минам и залпам артиллерии они уже привыкли, но КАБы и ракеты очень пугают херсонцев, однако они держатся.

Микрорайон Остров, фото "Мост"

Несмотря на все это, в городе пытаются восстанавливать уничтоженное. Вот, например, восстановлено почтовое отделение в поселке Архангельское Бериславского района. Отделение уничтожило русская армия во время оккупации населенного пункта. Все материальные русские военные похитили.

Восстановление Херсонщины

Несмотря на тяжелые испытания, жители города пытаются держаться. К разнице освобождения города уроженец Херсона певец Макс Барских поздравил горожан и призвал продолжать помогать тем, кто освобождает наши земли, ведь война продолжается.

На днях "Телеграф" рассказывал, что оккупационные войска россии снова атаковали Херсон — обстрел россиян подверглись домам мирных жителей. К сожалению, в результате террористического акта ранены, а именно 4 человека. Им была оказана медицинская помощь.