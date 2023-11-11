Никакой россии. Год назад освободили Херсон, как это было и как город выглядит сейчас (фото)
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россияне не простили херсонцам теплой встречи ВСУ и терроризируют город обстрелами
С момента освобождения Херсона от российских военных, ставшего неожиданностью для многих украинцев, прошел целый год. В этот день год назад, несмотря на отсутствие в деоккупированном городе электричества и связи, сеть заполонили видео, на которых херсонцы на радостях встречают военных ВСУ как рок-звезд, а массовые гуляния на центральной площади не расходились несколько дней.
российская армия после отступления начала терроризировать местное население уже на расстоянии. рашисты не сильно выбирают цели и попадают то в переполненную стоянку перед супермаркетом, то целят в многоэтажки и "Пункты несокрушимости", безжалостно бьют по церквям и мирным общежитиям, а летом часть улиц ушла под воду, которая нахлынула на город после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Херсон после освобождения. Как это было
Херсон был под оккупацией с марта 2022 года. Еще за месяц до освобождения атмосфера в мусте была удручающей: москва провела здесь квазиреферендум о присоединении оккупированной территории к россии, а на площади под русскую попсу одиноко танцевали несколько фриков с георгиевскими лентами. Однако 11 ноября 2022 в город неожиданно зашли наши украинские военные и реакция местных жителей продемонстрировала, что результаты о поддержке россии были нарисованы — люди массово размахивали украинскими флагами.
Целые группы людей выходили в центр на площадь Свободы встречать украинских воинов со слезами на глазах. Желтые голубые флаги были всюду: на столбах, машинах, одежде и нарисованных на лицах. Были там и представители херсонского движения сопротивления "Желтая лента", которые подпольно с марта по начало ноября расклеивали оккупированным городом плакаты, рисовали граффити, боролись с засильем вражеской пропаганды и вели просветительскую работу в соцсетях.
Люди выходили встречать военных и на въезде в город. Они по очереди обнимали каждого, просят расписаться на сохранившихся флагах, куртках. Казалось, чтобы спокойно пройти Херсоном военным самим, нужно было нанимать охрану — толпа неохотно отпускала защитников, поблагодарить хотел каждый.
14 ноября в только что освобожденный город, который находился опасно близко к линии столкновения, даже приехал президент Владимир Зеленский. В Херсоне президент встретился с военнослужащими, а также принял участие в официальной церемонии поднятия флага Украины. Президент вручил военным награды и опубликовал совместное фото с защитниками. За несколько минут до его прибытия люди слышали звуки обстрелов, а по окончании выступления главы государства над городом раздались еще несколько взрывов.
Одним из первых дел, которые сделали люди в городе, было очищение от надоедливой русской пропаганды. Херсонские работники ГСЧС очистили город от плакатов с пророссийскими лозунгами, оставшихся после оккупантов.
Кроме плакатов после отступления россияне оставили после себя сильные разрушения. Они взорвали Антоновский мост через Днепр, котельные, ТЭЦ, вышки связи, телебашню и обесточили город. Люди остались без электричества, отопления, питьевой воды, связи. При всех этих вызовах в город начала возвращаться жизнь: открывались банки и супермаркеты, возобновили железнодорожное сообщение. В городе также установили палатки, чтобы горожане могли согреться, получить горячие напитки и еду, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом.
Херсон сейчас
Однако отступление российских войск из Херсона не означало, что оккупанты оставляли город в покое. россияне не простили жителям Херсона горячую встречу ВСУ, с момента освобождения они беспощадно бьют по городу, убивая мирных жителей и разрушая инфраструктуру. "Телеграф" посетил Херсон в декабре 2022 года и увидел результаты обстрелов, которым город подвергали чуть ли не каждый день. россияне пытались спровоцировать энергетическую и гуманитарную катастрофу.
Несмотря на то, что Херсон постоянно находился в прицеле неприятеля, в городе продолжались работы по восстановлению критической инфраструктуры. налаживали газо-, водо-, теплоснабжение, а также водоотвод. Продовольствие, средства гигиены и лекарства тоже постоянно завозили. В то же время из-за вражеских обстрелов власти просили граждан эвакуироваться. Несмотря на опасность и отсутствие условий для жизни, многие жители покидать свои дома не собираются.
Летом ситуацию усугубил подрыв Каховской ГЭС. В самом городе затопило около тысячи домов, а одним из самых затопленных районов была Корабельная площадь, где затопило дома до второго этажа. Спасатели вывозили людей и животных на лодках, к спасению граждан присоединились и рядовые украинцы. Они на своих лодках прочесывали затопленную местность в поисках нуждающихся в помощи.
Сейчас жизнь в городе очень опасна, поскольку обстрелы продолжаются каждый день. Стены многих домов стоят со следами от пуль и обломков, напоминая решето.
Микрорайон Остров летом пережил затопление, а сейчас переживает круглосуточные атаки россиян, пишет "Мост". Местные говорят, что к минам и залпам артиллерии они уже привыкли, но КАБы и ракеты очень пугают херсонцев, однако они держатся.
Несмотря на все это, в городе пытаются восстанавливать уничтоженное. Вот, например, восстановлено почтовое отделение в поселке Архангельское Бериславского района. Отделение уничтожило русская армия во время оккупации населенного пункта. Все материальные русские военные похитили.
Несмотря на тяжелые испытания, жители города пытаются держаться. К разнице освобождения города уроженец Херсона певец Макс Барских поздравил горожан и призвал продолжать помогать тем, кто освобождает наши земли, ведь война продолжается.
На днях "Телеграф" рассказывал, что оккупационные войска россии снова атаковали Херсон — обстрел россиян подверглись домам мирных жителей. К сожалению, в результате террористического акта ранены, а именно 4 человека. Им была оказана медицинская помощь.