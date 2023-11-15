Війна — день 630: окупанти наступають на сході, а ЗСУ закріплюються на лівому березі Дніпра.

Оперативно про головне за добу

Бойові дії не вщухають по всій лінії фронту, а росіяни намагаються тиснути на кількох місцях. Зокрема найбільш спекотною у плані боїв залишається Авдіївка та навколишні населені пункти, але також активні спроби штурмів робляться ними біля Вугледару. При цьому росіяни продовжують основну ставку робити на кількісну перевагу, а тому регулярно підтягують нові підрозділи. Загалом їх кількість в Україні втричі зросла порівняно з першими днями вторгнення. Попри це, ЗСУ примудряються демонструвати успіхи та поступово закріплюються на лівому березі Дніпра.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У США кажуть, що питання підтримки України зараз перебуває у критичній точці, оскільки додаткове фінансування треба розблокувати вже зараз.

00:00 Моніторингові групи повідомляють про вибух у Кривому Розі. За попередньою інформацією, йдеться про приліт крилатої ракети Х-59.

Інформацію за 12 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 627: окупанти концентрують сили на Авдіївці та готують нові обстріли

З даними за 13 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 628: росіяни посилюють тиск на сході, але зазнають втрат

Про те, що відбувалося 14 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 629: окупанти змінюють тактику під Бахмутом і тиснуть на Авдіївку