Отримував від росії сотні тисяч: путін "прикормив" відомого німецького журналіста

Зайпель заявляв, що ночував у путіна і грав з ним у більярд

Для просування своїх інтересів росія намагається використовувати лояльних до себе іноземних політиків та журналістів. У Німеччини знайшли докази фінансування з рф журналіста найбільшого у країні телерадіоконсорціума ARD Губерта Зайпеля.

Про це йдеться у спільному розслідуванні Paper Trail Media, журналу Der Spiegel та телеканалу ZDF. Зазначається, що Зайпель кілька раз брав інтерв’ю в російського диктатора володимира путіна та написав про нього дві книжки.

За словами Зайпеля, він зустрічався з путіним близько сотні разів. Він також позиціонував себе як один з кращих знавців рф.

Журналістам вдалось отримати документи, у яких вказано, що Зайпель у 2018 році отримав з росії щонайменше 600 тисяч євро для написання книги про рф. Вона вийшла у 2021 році під назвою "Влада Путіна. Чому Європі необхідна Росія".

Зазначається, що Зайпель мав отримати цю суму трьома траншами протягом 2018-2020 років. Проте було виплачено два перекази – 200 тисяч у квітні 2018 року та 400 тисяч – у квітні 2019 року. Крім того, у підготовлених для підписання документах є рукописна позначка, яка вказує на те, що Зайпель у 2013 році міг отримати гроші за підготовку біографії російського диктатора "путін. Логіка влади".

У розслідуванні зазначається, що виплатили були здійснені через зареєстровану на Віргінських островах компанію De Vere Worldwide Corporation. Її власником вважають російського олігарха Олексія Мордашова, який внесений до санкційного списку.

Сам Зайпель підтвердив, що отримав гроші через Мордашова. Водночас він заявив, що це буцімто не вплинуло на зміст його книжок. Слід зазначити, що у відповідному договорі вказано, що автор "не має жодних зобов’язань перед спонсором щодо проєкту книги".

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини, який є прихильником російського диктатора володимира путіна, а також член правління "Газпрому" Герхард Шредер розповів, як у 2022 році отримував від Києва пропозицію стати посередником на переговорах із кремлем.