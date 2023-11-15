Получал от россии сотни тысяч: путин "прикормил" известного немецкого журналиста

Зайпель заявлял, что ночевал у Путина и играл с ним в бильярд

Для продвижения своих интересов россия пытается использовать лояльных к себе иностранных политиков и журналистов. В Германии нашли доказательства финансирования из россии журналиста крупнейшего в стране телерадиоконсорциума ARD Хуберта Зайпеля.

Об этом говорится в совместном расследовании Paper Trail Media, журнала Der Spiegel и телеканала ZDF. Отмечается, что Зайпель несколько раз брал интервью у российского диктатора владимира путина и написал о нем две книги.

По словам Зайпеля, он встречался с путиным около сотни раз. Он также позиционировал себя как один из лучших знатоков россии.

Журналистам удалось получить документы, в которых указано, что Зайпель в 2018 году получил из россии минимум 600 тысяч евро для написания книги о рф. Она вышла в 2021 году под названием "Власть путина. Почему Европе необходима россия".

Отмечается, что Зайпель должен был получить эту сумму тремя траншами в течение 2018-2020 годов. Однако было выплачено два перевода – 200 тысяч в апреле 2018 года и 400 тысяч – в апреле 2019 года. Кроме того, в подготовленных для подписания документах есть рукописная отметка, указывающая на то, что Зайпель в 2013 году мог получить деньги за подготовку биографии российского диктатора "путин. Логика власти".

В расследовании отмечается, что выплаты были произведены через зарегистрированную на Виргинских островах компанию De Vere Worldwide Corporation. Ее владельцем считают российского олигарха Алексея Мордашова, внесенного в санкционный список.

Сам Зайпель подтвердил, что получил деньги через Мордашова. В то же время, он заявил, что это якобы не повлияло на содержание его книг. Следует отметить, что в соответствующем договоре указано, что автор "не имеет никаких обязательств перед спонсором по проекту книги".

Напомним, бывший канцлер Германии, являющийся сторонником российского диктатора владимира путина, а также член правления "Газпрома" Герхард Шредер рассказал, как в 2022 году получал от Киева предложение стать посредником на переговорах с кремлем.