кремль все еще не отказался от своих захватнических настроений, хоть и несколько их видоизменил

Шредер озвучил настоящий план Путина

Путинский друг Шредер, самый высокооплачиваемый голос москвы, съездил на встречу со своими кураторами, вернулся в Германию и озвучил хотелки кремля.

путин хочет переговоров. путин хочет фиксации успехов. И путин опять хочет федерализации Украины. Теперь по образцу Швейцарии и кантонов, в нее входящих. Да, прямо такой пример и приводит Шредер. Говорит, что видит шанс мирных переговоров и формат кантонов в Украине как в Швейцарии. Вот не зря человек провел отпуск в москве.

Опять 25.

Мы это уже проходили. Даже до войны это было невозможно. Теперь путин хочет расширить минские соглашения, впихнув туда еще и побережье азовского моря.

И все референдумы, все слухи о том, что путин хочет по-быстрячку расширить российскую империю Бердянском, чтобы все ощутили ее всеобъемлющее величие, как раз для прикрытия. путин не хочет получить все санкции мира за Северодонецк. Он хочет снять санкции. И все еще хочет всю Украину.

А разговоры о воссоздании СССР. Разговоры о том, что сейчас все захваченные территории будут в темпе вальса включены в состав россии – это все для прикрытия. Прикрытия очередного плана получить всю Украину и управлять нами изнутри. А чтобы этот план поддерживали полезные идиоты на Западе – рисовать альтернативную реальность в виде потенциального ядерного удара, который, конечно же, неминуемо будет нанесен, если Украина заберет назад Херсон. Как и разговоры о новом СССР, который активно продвигают типа анонимные телеграм-каналы и о котором пестрят сливы типа независимых российских журналистов. Случайных сливов из кремля не бывает. Они хотят напугать своими псевдопланами. Так что можно даже сказать, что пьяный бред медведева – это не такой и пьяный бред, а просьбы старших товарищей попугать Европу ради того, чтобы Европа начала склонять Украину к настоящему плану путина. А медведев просто исполняет роль клоуна у пидор**ов.

Формула Шредера. Это могут так назвать.

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Ничему история не учит любителя истории путина. Если он не смог впихнуть федерализацию Украины до полномасштабной войны, то как он собирается сделать это сейчас? Уж лучше бы молчал или продолжал рассказывать о денацимилитаризации своей.

Что ж. Слово кантон тут подходит. Но в Украине не будет кантонов. А вот Шредера у нас только так и будут величать. Гер кантон. Или что-то в этом роде.

И этого хочет не Европа. Этого хочет путин. Который хочет избавится от санкций. Хочет вернуться к статусу-кво до 24 февраля, но при этом сохранить свое лицо и показать силу российскому народу. И это точно не примет Украина. И нам надо сделать все, чтобы о таком плане даже не заикались в европейских столицах.