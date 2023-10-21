"Виноваты" американцы: немецкий друг путина рассказал, как был "посредником" в переговорах Украины и россии

Чиновник вновь повторил условия, на выполнение которых хотели склонить Украину

Бывший канцлер Германии, большой сторонник российского диктатора владимира путина, а также член правления "Газпрома" Герхард Шредер рассказал, как в 2022 году получал от Киева предложение стать посредником на переговорах с кремлем.

Как рассказал он в интервью изданию Berliner Zeitung, в начале 2022 года он получал от Киева запрос на то, может ли он передать сообщение путину. При этом он обвинил США в том, что мирные переговоры сорвались.

При этом он озвучил и условия мира, которые тогда предлагались. Среди них:

отказ от членства в НАТО (при этом Шредер считает, что Украина и так не сможет туда попасть);

"двуязычность" Украины;

"автономия" Донбасса;

гарантии безопасности для Украины;

переговоры относительно статуса Крыма.

Несмотря на то, что большинство из этих пунктов не в интересах Украины, Шредер все равно высказал мнение, что переговоры сорвал Вашингтон.

"На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", — заявил бывший канцлер.

По его словам, это "было фатально", поскольку теперь россия сближается с Китаем, чего Запад хотеть не должен. Отвечая же на вопрос о том, можно ли доверять россии, которая нарушила свое слово и напала на Украину, Шредер ответил, что "ему такого никто не обещал". При этом он по-прежнему не видит угрозы для Европы после начала вторжения.

"Этот страх перед приходом русских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу?", — сказал он и добавил, что страх стран Балтии и Польши перед нападением иррационален.

Стоит отметить, что Шредера в Германии критикуют за лоббирование интересов рф и работу в росссийских госкорпорациях. К примеру, после начала оккупации Крыма бывший канцлер был выдвинут правительством россии на должность главы совета директоров крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

Напомним, весной суд Берлина решил отказать Шредеру в финансировании его офиса из-за тесных связей с россией. При этом такая ситуация происходит впервые за 50 лет.