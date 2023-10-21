"Винні" американці: німецький друг путіна розповів, як був "посередником" у переговорах України та росії

Чиновник знову повторив умови, на виконання яких хотіли схилити Україну

Колишній канцлер Німеччини, великий прихильник російського диктатора володимира путіна, а також член правління "Газпрому" Герхард Шредер розповів, як у 2022 році отримував від Києва пропозицію стати посередником на переговорах із кремлем.

Як розповів він в інтерв’ю виданню Berliner Zeitung, на початку 2022 року він отримував від Києва запит на те, чи може він передати сполучення путіну. При цьому він звинуватив США у тому, що мирні переговори зірвалися.

При цьому він озвучив і умови миру, які тоді пропонувалися. Серед них:

відмова від членства в НАТО (при цьому Шредер вважає, що Україна й так не зможе туди потрапити);

"двомовність" України;

"автономія" Донбасу;

гарантії безпеки для України;

переговори щодо статусу Криму

Попри те, що більшість із цих пунктів не на користь України, Шредер все одно висловив думку, що переговори зірвав Вашингтон.

"На мирних переговорах у березні 2022 року в Стамбулі з Рустемом Умеровим українці не погодилися на мир, бо їм не дозволили. Вони мали спочатку узгоджувати з американцями все, про що говорили", — заявив колишній канцлер.

За його словами, це "було фатально", оскільки тепер росія зближується з Китаєм, чого Захід хотіти не повинен. Відповідаючи на запитання про те, чи можна довіряти росії, яка порушила своє слово та напала на Україну, Шредер відповів, що "йому такого ніхто не обіцяв". При цьому він, як і раніше, не бачить загрози для Європи після початку вторгнення.

"Цей страх перед приходом росіян абсурдний. Як вони збираються перемогти НАТО, не кажучи вже про те, щоб окупувати Західну Європу?", — сказав він і додав, що страх країн Балтії та Польщі перед нападом є ірраціональним.

Шредера в Німеччині критикують за лобіювання інтересів росії і роботу в російських держкорпораціях. Наприклад, після початку окупації Криму колишній канцлер був висунутий урядом рф на посаду голови ради директорів найбільшої російської нафтової компанії "Роснефть".

Нагадаємо, навесні суд Берліна вирішив відмовити Шредеру у фінансуванні його офісу через тісні зв’язки з росією. При цьому така ситуація відбувається вперше за 50 років.