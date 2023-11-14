Цифри виросли до колосальних: в ОП назвали кількість росіян, які воюють в Україні

Україна потребує збереження міжнародної підтримки

В Офісі президента України озвучили кількість російських військових, які зараз перебувають в Україні. Навіть з урахуванням величезних втрат їх побільшало, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна", посилаючись на заяву голови ОП Андрія Єрмака. За його даними, українська армія відвоювала вже близько 50% раніше окупованих територій, проте сьогодні чисельність російського угруповання в Україні втричі більша, ніж на початку агресії.

"Тому наша країна потребує збереження міжнародної підтримки", — зазначив він, звертаючись до радників лідерів США, Великобританії, Німеччини та Франції у Вашингтоні.

Варто зазначити, що конкретне число названо не було, проте, судячи з даних, які озвучував Генштаб ЗСУ на початку літа 2022 року, до широкомасштабної агресії проти України росія залучила близько 330 тисяч осіб. При цьому самих військових, які були сформовані в батальйонно-тактичні групи, і знаходились на різних напрямках — 150 тисяч. З морським та повітряним компонентом – 220 тисяч.

Таким чином виходить, що зараз на території України перебуває щонайменше 450 тисяч військових країни-агресора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що втрати росіян у техніці в рази більші, ніж у ЗСУ, але не в усьому.