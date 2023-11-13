Війна — день 628: росіяни посилюють тиск на сході, але зазнають втрат

Оперативно про головне за добу

Холодна погода поступово приходить в Україну, але бої на фронті ще залишаються дуже гарячими. Росіяни не мають жодних успіхів, але намагаються посилити тиск на сході нашої країни, оскільки отримали наказ про вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей, через що в першу чергу страждає Авдіївка. Однак через стійку оборону ЗСУ окупантам доводиться шукати інші місця для наступу, а тому активні бої не вщухають і біля Куп’янська. Українські військові ж очікують, що погіршення погоди зіграє їм на руку та скує можливості росіян.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 листопада, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що його країна подвоїть військову допомогу Україні 2024 року. Таким чином, ЗСУ наступного року отримають від Берліна допомоги на 8 мільярдів євро.

З даними за 10 листопада можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 625: Україна атакувала катери в Криму, росія намагається помститися "Шахедами"

Про те, що відбувалося 11 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 626: Україна під атаками святкує річницю визволення Херсона

Інформацію за 12 листопада дивіться за посиланням: Війна — день 627: окупанти концентрують сили на Авдіївці та готують нові обстріли