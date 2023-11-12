Намагатимуться захопити це місто: у ЗСУ назвали головні цілі рф на фронті до кінця 2023 року

Цілей у росіян декілька

У Збройних силах України розповіли про плани росіян, які вони намагатимуться здійснити до кінця 2023 року. Один із головних напрямів — схід.

Про це повідомив речник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону. За його словами, зокрема, активність росії буде пов’язана з майбутніми виборами.

"Ми всі розуміємо, що незабаром у РФ будуть так звані вибори і "кремлівський карлик" хоче мати хоча б якісь політичні бонуси, і треба ж якось пояснити своїм громадянам, куди поділись 300 тисяч військових і чому відбувається прихована мобілізація. А оскільки немає перемог, то вже в 100500 раз було дано вказівку вийти на межі Донецької та Луганської областей", — заявив він.

Військовий зазначив, що одним із напрямків, які намагатимуться захопити окупанти, буде місто Куп’янськ.

"І звісно ж ще одна їхня мета - це зупинити наш рух. Адже якщо ми зупинимось, то російські окупанти зможуть окопатися та закріпитися. І тоді вибивати їх з позицій буде набагато важче" — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії нова тактика під Авдіївкою, де зараз йдуть запеклі бої.